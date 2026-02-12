Μακρο-οικονομία

Παπαθανάσης – Χαρδαλιάς: Δημοπράτηση έργου 27,05 εκατ. ευρώ για τη διευθέτηση του Ρέματος Σαπφούς

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 - 2027»
O Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης
Με αφορμή την δημοπράτηση έργου στο πλαίσιο της ευρύτερης διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς, συναντήθηκαν σήμερα (12.2.2026) ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοπράτηση, εκτιμώμενης αξίας 19,72 εκατ. ευρώ (24,45 εκατ. ευρώ με Φ.Π.Α.) και αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής, θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση και τον Νίκο Χαρδαλιά.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνολικές παρεμβάσεις διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς, προϋπολογισμού 27,05 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027», περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, τη διευθέτηση δικτύων, καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Στόχος των έργων είναι η επαναφορά της παροχευτικότητας του ρέματος και η εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών, από τα όρια των Δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς έως την είσοδο στον αγωγό διέλευσης της Αττικής Οδού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε: « Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια καμπή στην πορεία ολοκλήρωσης ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου που αφορά όχι μόνο τους Δήμους της Βόρειας Αθήνας αλλά συνολικά την Αττική. Μέσα από την εξαιρετική συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Θεόδωρο Αμπατζόγλου, και με τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών μας και των φορέων, προχωρούμε με σχέδιο, συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην έμπρακτη εφαρμογή των δεσμεύσεών προς τους συμπολίτες μας. Στην υλοποίηση δεκάδων παρεμβάσεων που ενισχύουν κρίσιμες υποδομές απέναντι στην κλιματική κρίση και βελτιώνουν την καθημερινότητα. Η συγκεκριμένη δημοπράτηση αποτελεί επίσης, ένα ακόμα δείγμα γραφής για το πως και το που κατευθύνονται οι ευρωπαϊκοί και οι εθνικοί πόροι που εξασφαλίσαμε. Μια ακόμα απόδειξη του τρόπου με τον οποίο μετουσιώνεται σε πράξη η βούλησή μας να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ και το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουμε να φτάσει στην κοινωνία και στην οικονομία. Τηρώντας χρονοδιαγράμματα, επιταχύνοντας διαφανείς διαδικασίες, δίπλα στην  Αυτοδιοίκηση, συνεχίζουμε να δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα, θωρακίζουμε την Αττική και τη χώρα, δημιουργούμε την Ελλάδα που αξίζει σε μας και στα παιδιά μας».

