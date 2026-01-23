Μακρο-οικονομία

Παράταση ως τα τέλη Ιουνίου έδωσε το ΥΠΕΝ σε μπαταρίες 189 MW, ώστε να ολοκληρωθούν

Ανάσα στους επενδυτές δίνει η νέα τροπολογία του ΥΠΕΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ / EUROKINISSI
Χάρης Αποσπόρης

Οι αρχικές προθεσμίες για τα έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες που επιλέγησαν στα πλαίσια του τρίτου διαγωνισμού, κρίθηκαν μη ρεαλιστικές και οι επενδυτές έλαβαν πλέον παράταση ως τις 30 Ιουνίου.

Να θυμίσουμε ότι μέσω του συγκεκριμένου διαγωνισμού επιλέγησαν εννέα μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, συνολικής ισχύος 189 MW, οι οποίες θα έπρεπε να δηλώσουν ετοιμότητα στον ΑΔΜΗΕ ως τα τέλη Ιανουαρίου. Ακολούθως, θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν δύο μήνες αργότερα.

Τα έργα αυτά θα επωφεληθούν από επενδυτική και λειτουργική ενίσχυση, ενώ αποτελούν μαζί με τους πρώτους δύο διαγωνισμούς, το αρχικό κύμα έργων αποθήκευσης στη χώρα μας. Οι μπαταρίες έχουν στόχο να πλαισιώσουν την υψηλή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να διαμορφώνονται ομαλότερες τιμές ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια της κάθε ημέρας.

Στην πράξη, το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα δεν επέτρεψε την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο. Έτσι, με τροπολογία του ΥΠΕΝ που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείο Εσωτερικών, η νέα προθεσμία για την ενεργοποίηση των έργων του γ’ διαγωνισμού είναι τα τέλη Ιουνίου. Ταυτόχρονα, προβλέπεται και παράταση στις προθεσμίες κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής.

Μιλώντας την Πέμπτη στη Βουλή, ο υφυπουργός ΠΕΝ, Νίκος Τσάφος ανέφερε σχετικά: «Όπως ξέρετε έχουμε τρέξει τρεις διαγωνισμούς και εναρμονίζουμε τις προθεσμίες του τρίτου διαγωνισμού με τις προθεσμίες που υπάρχουν για τους άλλους δύο». 

