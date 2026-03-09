Πετρέλαιο: Στοίχισε ακριβά στην αγορά το έλλειμμα 11,5 εκατ. βαρελιών/ημέρα από τη μείωση της παραγωγής

Πολλαπλά σοκ προκαλεί στην παγκόσμια αγορά ενέργειας ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθώς η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε έως και τα 120 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει ελαφρώς αργότερα, την ώρα που ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια.

Ειδικότερα, η έκρηξη των τιμών αποδίδεται κυρίως στη μείωση ή ακόμη και στην αναστολή της παραγωγής πετρελαίου από μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες της περιοχής.

Από την παγκόσμια αγορά λείπουν αυτή τη στιγμή περίπου 11,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως από τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες είτε έχουν δεχθεί πλήγματα είτε, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, αδυνατούν να διοχετεύσουν τις ποσότητες πετρελαίου. Παράλληλα, οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι έχουν σχεδόν κορεστεί.

Σε αρκετές από τις χώρες αυτές η παραγωγή έχει διακοπεί πλήρως ή έχει μειωθεί σημαντικά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Σαουδικής Αραβίας, της δεύτερης μεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγού χώρας στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιπροσωπεύει περίπου το 11-12% της παγκόσμιας παραγωγής. Η παραγωγή της έχει μειωθεί κατά περίπου 60%, στα 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από περίπου 10 εκατ. βαρέλια πριν από την έναρξη του πολέμου.

Δεύτερη χώρα είναι το Ιράκ, το οποίο δεν διαθέτει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο καθώς δεν μπορεί να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ. Είναι 5η χώρα σε παραγωγή πετρελαίου, η οποία έχει μειωθεί σε 60 – 70% από 2,8 σε 1,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Επόμενη χώρα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που κατέχει την έβδομη θέση στον κόσμο. Σήμερα διοχετεύει 1,5 εκατ. βαρέλια καταγράφοντας μείωση 60%.

Ακολουθούν Κουβέιτ και Μπαχρέιν, μικρότεροι παραγωγοί που κατέχουν την δέκατη και στην 60η θέση αντίστοιχα. Από την ολοκληρωτική αναστολή παραγωγής χάνονται άλλα 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Τέλος, το Κατάρ, το οποίο βρίσκεται στην έκτη θέση με 20% της παγκόσμιας ποσότητας φυσικού αερίου έχει αναστείλει εντελώς την παραγωγή.