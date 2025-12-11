Πιερρακάκης: Έφτασε η ώρα της κάλπης στο Eurogroup – Στις Βρυξέλλες κρίνεται τo ελληνικό «στοίχημα» για την προεδρία

Νέο πρόεδρο εκλέγουν σήμερα (11.12.2025) οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ να διεκδικούν την προεδρία του Eurogroup σε μια διαδικασία με έντονο συμβολισμό για την Ελλάδα μετά τα μνημόνια.

Οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες στις 16.00 ώρα Ελλάδος, με την ψηφοφορία να γίνεται κεκλεισμένων των θυρών και τον νικητή να αναδεικνύεται με απλή πλειοψηφία, δηλαδή με τουλάχιστον 11 ψήφους. Αν δεν υπάρξει καθαρό αποτέλεσμα και νέος πρόεδρος Eurogroup από τον πρώτο γύρο, υπέρ του Κυριάκου Πιερρακάκη ή του Βέλγου ομολόγου του, θεωρείται ανοιχτό είτε ένα δεύτερο «ραντεβού» στις κάλπες είτε μια λύση συμβιβασμού με απόφαση δια συναίνεσης, και παραίτηση ενός εκ των δύο από την διαδικασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναμέτρηση Ελλάδας – Βελγίου δεν περιορίζεται στα βιογραφικά των υποψηφίων. Ο Βαν Πέτεγκεμ εμφανίζεται ως εκφραστής της πιο αυστηρής δημοσιονομικής γραμμής, σε μια χώρα με υψηλό χρέος, αλλά παράλληλα η κυβέρνησή του πρωταγωνιστεί στις ενστάσεις απέναντι στο σχέδιο αξιοποίησης περίπου 200 δισ. ευρώ σε δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, που βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στον εκκαθαριστικό οίκο Euroclear στις Βρυξέλλες, για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Για την Αθήνα, ενδεχόμενη εκλογή του Έλληνα υπουργού θα σήμαινε ότι μια χώρα που πριν από μια δεκαετία βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους περνά πλέον στην πλευρά αυτών που συντονίζουν την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης. Η επόμενη μέρα θα βρει τον νέο πρόεδρο να διαχειρίζεται όχι μόνο το μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και τις επόμενες αλλαγές κορυφής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου ξεκινά το δικό της «παζλ» διαδοχών.