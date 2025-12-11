Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: Έφτασε η ώρα της κάλπης στο Eurogroup – Στις Βρυξέλλες κρίνεται τo ελληνικό «στοίχημα» για την προεδρία

Ενδεχόμενη εκλογή του Έλληνα υπουργού θα σήμαινε ότι η χώρα περνά πλέον στην πλευρά αυτών που συντονίζουν την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης
Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποψήφιος για πρόεδρος του Eurogroup / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Νέο πρόεδρο εκλέγουν σήμερα (11.12.2025) οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ να διεκδικούν την προεδρία του Eurogroup σε μια διαδικασία με έντονο συμβολισμό για την Ελλάδα μετά τα μνημόνια.

Οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες στις 16.00 ώρα Ελλάδος, με την ψηφοφορία να γίνεται κεκλεισμένων των θυρών και τον νικητή να αναδεικνύεται με απλή πλειοψηφία, δηλαδή με τουλάχιστον 11 ψήφους. Αν δεν υπάρξει καθαρό αποτέλεσμα και νέος πρόεδρος Eurogroup από τον πρώτο γύρο, υπέρ του Κυριάκου Πιερρακάκη ή του Βέλγου ομολόγου του, θεωρείται ανοιχτό είτε ένα δεύτερο «ραντεβού» στις κάλπες είτε μια λύση συμβιβασμού με απόφαση δια συναίνεσης, και παραίτηση ενός εκ των δύο από την διαδικασία.

Η αναμέτρηση Ελλάδας – Βελγίου δεν περιορίζεται στα βιογραφικά των υποψηφίων. Ο Βαν Πέτεγκεμ εμφανίζεται ως εκφραστής της πιο αυστηρής δημοσιονομικής γραμμής, σε μια χώρα με υψηλό χρέος, αλλά παράλληλα η κυβέρνησή του πρωταγωνιστεί στις ενστάσεις απέναντι στο σχέδιο αξιοποίησης περίπου 200 δισ. ευρώ σε δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, που βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στον εκκαθαριστικό οίκο Euroclear στις Βρυξέλλες, για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Για την Αθήνα, ενδεχόμενη εκλογή του Έλληνα υπουργού θα σήμαινε ότι μια χώρα που πριν από μια δεκαετία βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους περνά πλέον στην πλευρά αυτών που συντονίζουν την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης. Η επόμενη μέρα θα βρει τον νέο πρόεδρο να διαχειρίζεται όχι μόνο το μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και τις επόμενες αλλαγές κορυφής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου ξεκινά το δικό της «παζλ» διαδοχών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
202
84
82
72
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Παπαθανάσης: Το «Ελλάδα 2.0» ενισχύει έργα που έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία
Για τις προβλεπόμενες από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς διαδικασίες αναθεωρήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη διαχείριση πόρων και για τη στήριξη έργων που χρειάζονται ενίσχυση, μίλησε ο κ. Παπαθανάσης
Ο Νίκος Παπαθανάσης
Χατζηδάκης: 600 εκατ. ευρώ παραπάνω από πέρσι στους αγρότες – Συνάντηση σήμερα με εκπροσώπους τους
Ο κ. Χατζηδάκης ανήγγειλε ότι σήμερα θα συναντηθεί, από κοινού με τον ΥΠΑΑΤ Κώστα Τσιάρα, με τους εκπροσώπους των αγροτών από την Κρήτη, συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης
Ο Κωστής Χατζηδάκης
Λύση από ΥΠΕΝ για να προχωρήσουν 2.000 εκκρεμείς αιτήσεις για θέρμανση με φυσικό αέριο σε Τρίπολη-Μεγαλόπολη
Η χρηματοδότηση της δράσης στην Τρίπολη θα προέλθει από πόρους του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΔΑΜ, ενώ για τη Μεγαλόπολη από το ίδιο πρόγραμμα ή άλλους συγχρηματοδοτούμενους πόρους
Large LNG storage tanks
Newsit logo
Newsit logo