Πιερρακάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην αντίστροφη πορεία από αυτήν της κρίσης – Τι είπε για το κρίσιμο θέμα της στέγασης

Την πεποίθηση του ότι η Ελλάδα μετρά πλέον αντίστροφα για να βγει από την πολύ δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ τόνισε πως η στέγαση των πολιτών αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, προκειμένου να ελαφρύνει τους πολίτες.

Αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας έδειξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υποστηρίζοντας πως ο ρυθμός ανάπτυξης και η μείωση του χρέους δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι στην αντίστροφη πορεία από αυτή της κρίσης, με την κυβέρνηση να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει στο μέτρο του εφικτού τα προβλήματα σχετικά με τη στέγαση και την ακρίβεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ελληνική οικονομία σήμερα είναι σαφώς πιο ισχυρή απ’ ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Η χώρα αναπτύσσεται με ρυθμούς κοντά στο 2%, οι επενδύσεις αυξήθηκαν από το 11% στο 17% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης παγκοσμίως. Αυτή είναι πραγματική πρόοδος. Είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα και εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό παράδειγμα μετασχηματισμού, ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξη που παραχώρησε στον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου.

Αναγνωρίζοντας το πολύ σοβαρό πρόβλημα που προκαλούν οι πληθωριστικές πιέσεις στα ελληνικά νοικοκυριά, στάθηκε στο ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει ήδη 800 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των πολιτών, αλλά στόχος της είναι η σταθερή στήριξη τους με μια οικονομία που θα έχει περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες δουλειές και μεγαλύτερη συμμετοχή της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή.

Από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ευρώπη το στεγαστικό

Ερωτηθείς για το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην Ελλάδα, υπογράμμισε πως πρόκειται για μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν συναντάται μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, λέγοντας πως «αυξάνουμε την προσφορά κατοικιών, δίνοντας κίνητρα για να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά σπίτια και βάζοντας κανόνες στη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές με πολύ μεγάλη πίεση. Ταυτόχρονα, στηρίζουμε άμεσα τους νέους μέσω της επιδότησης ενοικίου και των προγραμμάτων “Σπίτι μου Ι” και “Σπίτι μου ΙΙ”, ώστε περίπου 30.000 άνθρωποι να μπορέσουν να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει η υποχρέωση να αντιμετωπίσουν τη στέγη ως μια κεντρική κοινωνική προτεραιότητα για την επόμενη δεκαετία, προκειμένου να ανακουφιστούν οι πολίτες

Ανατρέπεται η εικόνα του παρελθόντος

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τη μετανάστευση των Ελλήνων σε άλλες χώρες λόγω της οικονομικής κρίσης και επισήμανε πως η εικόνα πλέον έχει αρχίσει να ανατρέπεται καθώς η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχθεί τη φυγή των νέων και καταρτισμένων ανθρώπων προς το εξωτερικό, χωρίς να τους προσφέρει τις σωστές συνθήκες.

«Ευτυχώς, σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην αντίστροφη πορεία από αυτήν της κρίσης. Περισσότεροι από 400.000 Έλληνες έχουν ήδη επιστρέψει από το εξωτερικό, από περίπου 600.000 που είχαν φύγει. Δηλαδή, έχουν επιστρέψει περίπου τα δύο τρίτα. Και αυτό είναι ίσως η πιο δυνατή απόδειξη ότι η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο», τόνισε και πρόσθεσε πως το στοίχημα που έχουν βάλει είναι να δημιουργήσουν μια Ελλάδα που θα παράγει ευκαιρίες με περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες δουλειές, έμφαση στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην παραγωγή και στις σύγχρονες υποδομές.

Να βγει η Ευρώπη στην επίθεση

Αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν και τις τεράστιες δυσκολίες που δημιουργεί στην παγκόσμια οικονομία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε τις ευρωπαϊκές αρχές και κυβερνήσεις να βγουν μπροστά και να περάσουν στην επίθεση, ώστε να ανατρέψει τους σε βάρος της συσχετισμούς.

«Ήδη επηρεάζονται η ενέργεια, οι μεταφορές και τελικά το κόστος ζωής των πολιτών. Και η Ευρώπη πρέπει πλέον να βγει στην επίθεση, χωρίς να παραμένει εξαρτώμενη από αποφάσεις, παραγωγή και τεχνολογίες άλλων.

Γι’ αυτό πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα. Χρειαζόμαστε κοινή ενεργειακή στρατηγική, περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην καινοτομία και στην άμυνα. Χρειαζόμαστε μια πραγματική Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων που θα μετατρέπει τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις σε ευρωπαϊκή παραγωγή, ευρωπαϊκή τεχνολογία και ευρωπαϊκή ισχύ.



Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει κάθε κρίση αποσπασματικά και να αποκτήσει μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή: είτε θα δράσει γρήγορα και συντονισμένα είτε θα χάσει έδαφος σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ».