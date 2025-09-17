Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αυξάνονται, το χρέος μειώνεται

Η Ελλάδα με την ισχυρή ανάπτυξή της, έχει αφήσει πίσω τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, τονίζει ο κ. Πιερρακάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης / Φωτογραφία Facebook Kyriakos Pierrakakis

Στο Athens International Investor Summit του Υπερταμείου βρέθηκε σήμερα (17.9.20325) ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου συζητήθηκαν θέματα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας όπως και για τις νέες προοπτικές για τη χώρα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω του λογαριασμού του στο Facebook, έκανε γνωστή την παρουσία του στο συνέδριο αλλά και για τα όσα έχουν γίνει έως τώρα και έχουν φτάσει την ελληνική οικονομία να έχει ανοδική πορεία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού: 

 

«Στο Athens International Investor Summit του Υπερταμείου Growthfund – the National Fund of Greece συζητήσαμε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας.

Με δημοσιονομική σταθερότητα και ισχυρή ανάπτυξη, η χώρα έχει αφήσει πίσω τα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αυξάνονται, το χρέος μειώνεται με ταχείς ρυθμούς, η ανάπτυξη ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ελλάδα αξιοποιεί τα θεσμικά και γεωγραφικά της πλεονεκτήματα για να γίνει κόμβος καινοτομίας, υποδομών και βιώσιμης ανάπτυξης.

Με σταθερά βήματα και συνεπείς μεταρρυθμίσεις, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η ελληνική οικονομία να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και να προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις».

