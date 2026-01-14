Πιερρακάκης: Πειστική απάντηση στους αμφισβητίες η έκδοση του 10ετούς ομολόγου

Στο σημαντικό ρεκόρ που εκδηλώθηκε στην χθεσινή (13.1.2025) έκδοση του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πιο αναλυτικά, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κατέρριψε πολλά ρεκόρ. Η χώρα δανείστηκε 4 δισ. ευρώ με απόδοση 3,47%, έναντι 3,63% πέρυσι, την ώρα που τα ευρωπαϊκά επιτόκια αυξήθηκαν κατά περίπου 25 μονάδες βάσης.

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, υπογραμμίζοντας ότι το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές, καθώς κατατέθηκαν προσφορές ύψους 49,5 δισ. ευρώ από 330 επενδυτές, διαμορφώνοντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ για ελληνική έκδοση.



Τόνισε επίσης ότι «Είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας. Στην πράξη, σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη, σταθερότητα και ελπίδα».