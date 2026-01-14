Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: Πειστική απάντηση στους αμφισβητίες η έκδοση του 10ετούς ομολόγου

«Είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας», τόνισε ο ΥΠΟΙΚ
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
156
142
114
112
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo