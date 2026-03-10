Πιερρακάκης στο ECOFIN: Το κόστος της καθυστέρησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι τεράστιο, δεν έχουμε τον χρόνο

Στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή συνεδρίασε σήμερα (10.3.2026) το πρωί το ECOFIN, με τον ΥΠΟΙΚ Κυριάκο Πιερρακάκη να δίνει έμφαση στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες που, όπως είπε, μπορούν να ενισχύσουν την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Κατά την τοποθέτησή του στο ECOFIN, ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως τη σημαντικότερη πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη και επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής πλευράς στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα θέμα πιο τεχνικό από άλλα που απασχολούν άμεσα την κοινή γνώμη, γι’ αυτό και, όπως σημείωσε, υπάρχει ταυτόχρονα πρόκληση πολιτικής αλλά και πρόκληση επικοινωνίας, ώστε να εξηγηθεί στους πολίτες γιατί η συγκεκριμένη ατζέντα έχει τόσο μεγάλη σημασία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι η Ευρώπη βρίσκεται απέναντι σε δύο μεγάλους διαρθρωτικούς μετασχηματισμούς. Ο πρώτος, όπως είπε, είναι ότι οι κεφαλαιαγορές στην Ευρώπη παραμένουν κατακερματισμένες, με τη ρευστότητα, τις υποδομές και τις εποπτικές πρακτικές να εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο.

Ο δεύτερος είναι η ταχεία επιτάχυνση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας λόγω της τεχνολογικής προόδου, από τις συναλλαγές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έως τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υποδομές, την ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και τις νέες διασυνοριακές πλατφόρμες.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί αποσπασματικά σε 27 διαφορετικά επίπεδα, αλλά με πιο κεντρική προσέγγιση και με κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που θα δημιουργεί οικονομίες κλίμακας. Όπως τόνισε, οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι βιομηχανίες δικτύου και η κλίμακα έχει σημασία για τη ρευστότητα, τα δεδομένα, τις υποδομές και την ίδια την εποπτεία.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημασία της δέσμης μέτρων για την ενοποίηση των αγορών και την εποπτεία που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση, κάνοντας λόγο για ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Ανέφερε ότι με μεγαλύτερη σύγκλιση στον τρόπο εποπτείας και με ισχυρότερο και σαφέστερο ρόλο της ESMA μπορεί να ενισχυθεί η συνοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς διπλές αρμοδιότητες σε σχέση με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν στην εναρμόνιση των κανόνων, στην απλοποίηση του καθεστώτος διασυνοριακής δραστηριοποίησης και στον περιορισμό πρόσθετων εθνικών απαιτήσεων πέραν των ευρωπαϊκών κανόνων, ώστε να μειωθούν τα διοικητικά βάρη και να διευκολυνθεί η επέκταση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι επιμέρους εξαιρέσεις που συχνά προβάλλονται δεν πρέπει να υπερισχύουν του συνολικού στόχου, προειδοποιώντας ότι χωρίς πρόοδο το κόστος της καθυστέρησης θα είναι τεράστιο. «Δεν έχουμε τον χρόνο. Απλώς δεν τον έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.