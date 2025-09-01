Μακρο-οικονομία

Πληθωριστική νάρκη από τα ενοίκια στις νέες παρεμβάσεις ελάφρυνσης – Το σχέδιο για διαρθρωτικά μέτρα και το σενάριο για πλαφόν στα μισθώματα

Η εκτίναξη των τιμών μισθωμάτων κατοικιών όχι μόνο μπορεί να εξανεμίσει το μέτρο της «επιστροφής ενοικίου» αλλά απορροφά και τα κέρδη από σημαντικό μέρος των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ
Διαμερίσματα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Δημήτρης Κατσαγάνης

Νέες, εκρηκτικές διαστάσεις απειλεί να λάβει το βασικότερο οικονομικό πρόβλημα των πολιτών που δεν είναι άλλο από εκείνο της ακρίβειας, ιδίως στα ενοίκια.

Η μορφή που έχει -τελευταία- πάρει το φαινόμενο αυτό είναι η αναζωπύρωση των τιμών στο κρέας, στα φρούτα και στο κόστος στέγασης (ενοίκια, ηλεκτρισμός).

Αν και πρώτα – πρώτα τα μισθώματα, τα οποία έχουν εκτιναχθεί ξανά φέτος, δεν επηρεάζουν αποφασιστικά την εξίσωση από την οποία προκύπτει ο γενικός δείκτης τιμών του καταναλωτή, είναι σαφές για όλους όσους ζουν στο ενοίκιο, πως αυτά αποτελούν αυτήν την περίοδο το κεντρικό μηχανισμό εξανεμισμού του εισοδήματος τους.

Μέσα στο καλοκαίρι του 2025, η ΕΛΣΤΑΤ μέτρησε αύξηση πάνω 11% στις τιμές των ενοικίων. Λαμβάνοντας υπόψην πως η «πραγματική» (δηλαδή εκείνη που δείχνουν οι μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ και των ηλεκτρονικών πλατφορμών εύρεσης ακινήτων) μέση τιμή ενοικίου κατοικίας ανέρχεται γύρω στα 450 ευρώ (και όχι στα 225 ευρώ που δείχνουν οι δηλώσεις στην εφορία!), μία αύξηση 11% ισοδυναμεί σε πάνω από 45 ευρώ μηνιαίως και 540 ευρώ ετησίως!

Έτσι η ετήσια «πραγματική» (και όχι εκείνη που δηλώνεται στην εφορία) δαπάνη όσων ενοικιάζουν κατοικία θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 700 – 800 εκατ. ευρώ όπως αναφέρουν αναλυτές στο newsit.gr, αγγίζοντας συνολικά τα 8 δις. ευρώ έναντι των 7,2 δις. ευρώ που εκτιμάται (και όχι των 3,6 δις. ευρώ που δηλώνεται στην εφορία).

Από την άλλη μεριά, το σημαντικότερο μέτρο το οποίο έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για τη στήριξη των ενοικιαστών, δηλαδή η «επιστροφή ενοικίου» (σ.σ. θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2025 με βάση τις δηλώσεις του 2024) θα κοστίσει μόλις 230 εκατ. ευρώ δηλαδή έως και τέσσερις φορές κάτω από την εκτίμηση των αναλυτών για την αύξηση της «πραγματικής» (και όχι της δηλωμένης στην εφορία) δαπάνης για ενοίκια…

Μ΄άλλα λόγια, η τρέχουσα δυναμική της αύξησης των τιμών ενοικίων μέχρι και τετραπλάσια της ενίσχυσης την οποία θα δώσει το κράτος στους ενοικιαστές.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά η εν λόγω δυναμική απειλεί να «καταπιεί» και ένα μεγάλο μέρος και συγκεκριμένα το 1/3 ή ¼ των νέων μέτρων μόνιμης στήριξης τα οποία αναμένεται να εξαγγείλει η κυβέρνηση από το βήμα της ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου 2025 (1,5 – 2 δισ. ευρώ).

Κανείς στο οικονομικό επιτελείο δεν υποτιμά τον υπονομευτικό ρόλο της αύξησης του κόστους στέγασης – και κυρίως των ενοικίων – σε κάθε μέτρο ελάφρυνσης του εισοδήματος των πολιτών, ωστόσο δεν φαίνεται να έχει καταλήξει (συνολικά το οικονομικό επιτελείο) στη κεντρική γραμμή, με την οποία θα αντιμετωπιστεί το εκρηκτικό φαινόμενο αυτό.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει πως δεν έχει ληφθεί μία πλειάδα μέτρων τόσο στήριξης της ζήτησης κατοικιών μέσω παρεμβάσεων εισοδηματικής ενίσχυσης (επιστροφή ενοικίων, επίδομα στέγασης, κλπ) όσο στήριξης – αύξησης της προσφοράς (Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, Κοινωνική Αντιπαροχή, κλπ) τα οποία, όμως, θα χρειαστούν το «χρόνο τους» για να φέρουν αποτελέσματα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του newsit.gr, έχει κατατεθεί από αρμόδια κυβερνητικά στελέχη σχέδιο διοικητικού τύπου ελέγχου των τιμών των κατοικιών (πιλοτικά σε μεγάλα αστικά κέντρα), χωρίς όμως να έχει, προς το παρόν να βρει ανταπόκριση σε ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο.

Από την άλλη μεριά, σε σχέση με τις πρόσφατες ανατιμήσεις στο κρέας και τα φρούτα (αν και δεν είναι αυτές που δημιουργούν το κεντρικό πρόβλημα της ακρίβειας στις μέρες μας, εξηγούν κυβερνητικά στελέχη στο newsit.gr καθώς έχει τιθασευτεί το μεγάλο «κύμα» πληθωρισμού στα τρόφιμα και υπάρχουν εναλλακτικές για τους πολίτες), το υπ. Ανάπτυξης προωθεί νέα διαρθρωτικά μέτρα κατά της ακρίβειας όπως η ενιαία αρχή εποπτείας της αγοράς και ενδεχομένως οι διπλές τιμές στα σούπερ μάρκετ.

Μακρο-οικονομία
