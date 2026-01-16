«Ποδαρικό» Πιερρακάκη στο Eurogroup για την 1η συνεδρίαση του 2026 – Στο επίκεντρο η Βουλγαρία και ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ

Για τις 19.1.2026 στις Βρυξέλλες είναι προγραμματισμένη η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Έλληνα ΥΠΟΙΚ Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η ατζέντα της πρώτης συνάντησης των μελών του Eurogroup για το νέο έτος, και πρώτη του Κυριάκου Πιερρακάκη ως νέος πρόεδρος, έχει στο επίκεντρο την διεύρυνση της ευρωζώνης και την ενημέρωση για την αλλαγή νομίσματος στη Βουλγαρία, που από 1.1.2026 έγινε το 21ο κράτος-μέλος της Ευρωζώνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον Έλληνα υπουργό, η συνεδρίαση του Eurogroup αποτελεί το πρώτο τεστ στο ρόλο που ανέλαβε από τις 12.12.2025, καθώς προεδρεύει των συναντήσεων και εκπροσωπεί την ευρωζώνη διεθνώς. Στο τραπέζι θα πέσουν τέσσερα βαριά ζητήματα, από την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική του 2026 μέχρι την επιλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Πρώτο θέμα είναι η πορεία της μετάβασης της Βουλγαρίας στο ευρώ, με έμφαση στην πρακτική πλευρά της αλλαγής νομίσματος και στην κυκλοφορία χαρτονομισμάτων και κερμάτων. Το στοιχείο έχει διπλή βαρύτητα, καθώς η συνεδρίαση της 19.1.2026 είναι η πρώτη του Eurogroup μετά την ένταξη της Σόφιας στην ευρωζώνη και η πρώτη παρουσία της Βουλγαρίας ως πλήρους μέλους στο ίδιο τραπέζι.

Ακολουθεί συζήτηση για τις «Συστάσεις της Ευρωζώνης 2026», δηλαδή τις προτεραιότητες που θα προτείνουν οι υπουργοί Οικονομικών για την οικονομική πολιτική και τον συντονισμό εντός του ενιαίου νομίσματος. Πρόκειται για τον κύκλο που συνδέεται με το ευρωπαϊκό εξάμηνο και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια χρονιά όπου οι κανόνες δημοσιονομικής εποπτείας εφαρμόζονται σε πιο «εθνικές» τροχιές προσαρμογής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρίτο σημείο είναι το debrief από την ομάδα των G7, όπου ο πρόεδρος του Eurogroup εκπροσωπεί την Ευρωζώνη. Η συγκεκριμένη ενότητα δίνει τον τόνο για το πώς θα συνδεθούν οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες με τις διεθνείς συζητήσεις για ανάπτυξη, πληθωρισμό, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις γεωπολιτικές πιέσεις που επηρεάζουν την οικονομία.

Τέταρτο θέμα, με πολιτικό και θεσμικό ειδικό βάρος, είναι η διαδικασία επιλογής νέου αντιπροέδρου της ΕΚΤ, καθώς λήγει τον Μάιο η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος. Στο τραπέζι έχουν τεθεί έξι υποψηφιότητες, από τον Μάριο Σεντένο μέχρι τον Όλι Ρεν και τον Μπόρις Βούιτσιτς, με στόχο το Eurogroup να καταλήξει σε κοινή γραμμή εντός Ιανουαρίου πριν από τα επόμενα στάδια της ευρωπαϊκής διαδικασίας.

Η συνεδρίαση της 19.1.2026 ανοίγει, έτσι, τη θητεία Πιερρακάκη στο Eurogroup με ταυτόχρονη «πρώτη» για τη Βουλγαρία, ενώ ακολουθεί την επομένη το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN), όπου πολλά από τα θέματα θα περάσουν από το πολιτικό στο θεσμικό στάδιο.