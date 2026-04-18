Πώς διοχετεύονται στην ελληνική αγορά τα 2 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου

Η αποδέσμευση ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που αποφάσισε συλλογικά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, μεταφράζεται στην περίπτωση της χώρας μας σε 2 εκατ. βαρέλια ή 271.370 τόνους που θα διοχετευτούν στην ελληνική αγορά.

Οι ποσότητες πετρελαίου από τα αποθέματα απελευθερώνονται στην εγχώρια αγορά σταδιακά, με στόχο να διασφαλιστεί ότι για το χρονικό διάστημα μέχρι τα μέσα Ιουνίου δεν θα υπάρξουν ελλείψεις στα διάφορα επιμέρους προϊόντα.

Όπως προβλέπει υπουργική απόφαση που υπεγράφη προ ημερών, θα γίνει ένας επιμερισμός στις οκτώ διαφορετικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των πετρελαιοειδών.

Συγκεκριμένα:

Η HELLENiQ Petroleum θα αναλάβει την αποδέσμευση αργού πετρελαίου με 179.854 τόνους.

Η Motοr Oil θα διαθέσει 26.383 τόνους ελαφρών κλασμάτων, δηλαδή βενζίνη και jet fuel, μαζί με 25.615 τόνους μεσαίων, όπως είναι το ντίζελ και περίπου 35.000 τόνους βαρέων, όπως μαζούτ.

Στην Αegean αναλογούν 989 τόνοι βαρέων και στην Avin 198 τόνοι μεσαίων κλασμάτων.

Στην Coral 436 τόνοι βενζινών και αεροπορικών καυσίμων μαζί με 2.423 τόνους ντίζελ και πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, η Coral Products and Trading θα διοχετεύσει 526 τόνους βαρέων καυσίμων και η Coral Gas 135 τόνους υγραερίου και LPG.

Τέλος, η SEKA bunkering stations θα διαθέσει 457 τόνους βαρέως καυσίμου για τις ανάγκες των πλοίων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η ανάκτηση των ανωτέρω ποσοτήτων αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που θα αποδεσμευτούν, θα υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ολοκλήρωση της διάθεσης.

Όλα αυτά τη στιγμή που η ενεργειακή κρίση έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις διεθνώς, τουλάχιστον προ της επανάληψης της διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ που ανήγγειλε την Παρασκευή το Ιράν για διάστημα δέκα ημερών μέχρι το τέλος της εκεχειρίας.

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος εντοπίζεται κυρίως στο ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα. Ήδη, ο ΙΕΑ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι τα αποθέματα jet fuel στην Ευρώπη επαρκούν για περίπου 6 εβδομάδες, ενώ αεροπορικές όπως η KLM ξεκίνησαν να ακυρώνουν μελλοντικές πτήσεις λόγω του υψηλού κόστους.

Στην Κίνα τα στοιχεία της Kayrros έδειξαν ότι η ζήτηση για αεροπορικό καύσιμο έχει υποχωρήσει κατά 40% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας έτσι στα επίπεδα της πανδημίας. Πρόκειται για αναγκαστική περικοπή της κατανάλωσης που επιβάλλουν οι υψηλές τιμές.