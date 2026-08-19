Προειδοποιήσεις ΕΚΤ για το ευρωπαϊκό αναπτυξιακό μοντέλο που «διαβρώνεται»

Το ευρωπαϊκό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που στήριξε την ευημερία της ηπείρου τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται υπό σημαντική πίεση, σύμφωνα με την Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία κάνει λόγο για ευρωπαϊκό αναπτυξιακό μοντέλο που «διαβρώνεται».

Όπως ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει πίσω στη νέα τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και για τον λόγο αυτό η επικεφαλής της ΕΚΤ κάλεσε με έμμεσο τρόπο τις ηγετικές δυνάμεις της ΕΕ να αλλάξουν τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται γύρω από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

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«Αυτό το [παρελθόν] περιβάλλον επέτρεψε στις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού να εμβαθύνουν και έδωσε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να οργανώνουν τις επενδύσεις τους με γνώμονα την αποδοτικότητα και όχι την ανθεκτικότητα. Σήμερα, αυτή η παγκόσμια τάξη βρίσκεται υπό πίεση. Οι γεωπολιτικές εντάσεις φέρνουν στο προσκήνιο κρίσιμες εξαρτήσεις και σημεία συμφόρησης, ενώ η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές για την ασφάλειά της στην άμεση γειτονιά της», τόνισε η Λαγκάρντ

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στη Γενεύη, η πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ, υποστήριξε ότι τρεις βασικοί πυλώνες του μεταπολεμικού μοντέλου ανάπτυξης της Ευρώπης αποδυναμώνονται ταυτόχρονα:

Η επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου,

Η ισχυρή ευρωπαϊκή μεταποίηση που στηρίχθηκε εν μέρει στη σχετικά φθηνή ενέργεια και ένα σταθερό διεθνές περιβάλλον που υποστηριζόταν από την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας.

Το παγκόσμιο εμπόριο δεν είναι πλέον δεδομένο

Η Ευρώπη υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ωφελημένους της παγκοσμιοποίησης, με την οικονομία της να είναι περίπου δύο φορές πιο ανοιχτή στο εμπόριο από εκείνη των ΗΠΑ, αλλά η περαιτέρω επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη, όπως υποστήριξε η Κριστίν Λαγκάρντ.

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Παράλληλα, η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών στον κόσμο, με νέες συμφωνίες ή συμφωνίες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο με χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία, η Αυστραλία, το Μεξικό και οι χώρες της Mercosur.

Αιχμές κατά Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εδώ και καιρό επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ επειδή δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνα, ενώ η κυβέρνησή του έχει απειλήσει ακόμη και με αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Ως απάντηση σε αυτό, η επικεφαλής της ΕΚΤ άφησε αιχμές κατά του προέδρου των ΗΠΑ και με έμμεσο τρόπο αναφέρθηκε στην τεράστια ζημιά που έχει προκληθεί στην παγκόσμια από τον πόλεμο στο Ιράν.

«Όταν οι οικονομικές εξαρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο ή όταν η αντίληψη για την αποτρεπτική ισχύ αποδυναμώνεται, οι ανησυχίες για την ανθεκτικότητα επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές αποφάσεις.

Οι επιχειρήσεις επενδύουν λιγότερο όταν θεωρούν ότι τα κεφάλαιά τους είναι λιγότερο ασφαλή, επιβαρύνοντας την παραγωγή και την κατανάλωση. Συνολικά, αυτές οι αλλαγές δείχνουν ότι το μεταπολεμικό αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης διαβρώνεται. Και είναι απίθανο να επιστρέψει στη μορφή που γνωρίζαμε στο παρελθόν».

Το στοίχημα για την ΑΙ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κριστίν Λαγκάρντ ξεκαθάρισε ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να χάσει και την επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση» και πρόσθεσε πως «αυτό είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα και η Ευρώπη δεν θα πρέπει να δείχνει ότι απουσιάζει από εκεί».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός της πρώτης ψηφιακής επανάστασης, με σημαντικό μέρος των οικονομικών οφελών από την εξάπλωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών να καταλήγει αλλού. Η AI, όπως προειδοποίησε, αποτελεί τη «δεύτερη ψηφιακή επανάσταση» και η Ευρώπη δεν μπορεί να επαναλάβει το ίδιο λάθος.

Η Κριστίν Λαγκάρντ εντόπισε δύο σημαντικά εμπόδια για την αξιοποίηση της AI: τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και τον κατακερματισμό των κεφαλαιαγορών.

Τόνισε πως η έλλειψη μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς δυσκολεύει τις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται σε ολόκληρη την ΕΕ με την ίδια ευκολία που μπορούν να επεκτείνονται οι αμερικανικές εταιρείες στην αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο κατακερματισμός της χρηματοδότησης δυσκολεύει τις ευρωπαϊκές startups να αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν σε μεγάλη κλίμακα.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει ευρωπαϊκές εταιρείες που ξεκινούν στην Ευρώπη να αναζητήσουν χρηματοδότηση και ανάπτυξη στις ΗΠΑ, όπου η αγορά κεφαλαίων είναι βαθύτερη και προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες κλιμάκωσης.