Προστατευμένη ενεργειακά η Ελλάδα απέναντι στην ακριβή Ιταλία ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρισμού

Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει γίνει καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρισμού την προστατεύει απέναντι σε εξωγενείς ανατιμήσεις, όπως τονίζει σε κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ. Τη φετινή χρονιά η χώρα μας είναι 14η ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ όσον αφορά το κόστος της χονδρικής ηλεκτρισμού. Πρόκειται για επίδοση πολύ βελτιωμένη σε σχέση με την πρώτη και χειρότερη θέση που είχε το 2019, ενώ και τα χρόνια που μεσολάβησαν η Ελλάδα βρέθηκε κοντά στην κορυφή της λίστας.

Συγκεκριμένα, στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή μέχρι σήμερα το 2026 είναι στα 100,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 130 στην Ιταλία, 114 στη Βουλγαρία και 99 στη Γερμανία. Μια πτυχή του θέματος όπου εστιάζει το ΥΠΕΝ είναι ότι έχει μεγάλη σημασία να είμαστε φθηνότεροι από γειτονικές χώρες με μεγάλη παραγωγή από φυσικό αέριο, καθώς είναι ιδιαίτερα ακριβό στην παρούσα χρονική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό, δεν εισάγουμε το δικό τους ακριβό ρεύμα και δεν μας συμπαρασύρουν προς τα επάνω στον ίδιο βαθμό, όσο αν ήμασταν εισαγωγείς.

Το εν λόγω θέμα αφορά πρωτίστως την Ιταλία, ως μια από τις ευρωπαϊκές αγορές με την εντονότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ιταλία αποτελεί σήμερα την ακριβότερη αγορά στην ΕΕ.

Κοιτάζοντας προς το υπόλοιπο του έτους, το προθεσμιακό συμβόλαιο Ιουλίου στην περίπτωση της γείτονος βρίσκεται στα 126 ευρώ, δηλαδή 6 ευρώ παραπάνω από την Ελλάδα. Ακόμα πιο έντονη είναι η διαφορά στα προθεσμιακά για το Σεπτέμβριο με 123 έναντι 99 ευρώ στο χρηματιστήριο ΕΕΧ και για τον Οκτώβριο με 119 έναντι 102 ευρώ.

Σύμφωνα με δηλώσεις ειδικών του χώρου στο Montel, ακόμα και στο βέλτιστο σενάριο όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, η Ιταλία θα δει ανεβασμένες τιμές στο υπόλοιπο του έτους, σε ένα εύρος 120-130 ευρώ κατά μέσο όρο.

Σε περίπτωση που τα πράγματα επιδεινωθούν, τότε η γειτονική αγορά μπορεί να φτάσει τα 150-160 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η περιορισμένη δυναμικότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας καθιστά επίσης σχετικά απομονωμένη τη χώρα μας. Αυτό πρόκειται να αλλάξει από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, όταν και προγραμματίζεται να λειτουργήσει το δεύτερο καλώδιο που θα διπλασιάσει την υφιστάμενη δυναμικότητα.