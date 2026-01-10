Πρωτογενές πλεόνασμα: Στο 4,5% του ΑΕΠ κλείνει το 2025

Με θετικό αποτύπωμα στα δημόσια οικονομικά ολοκληρώθηκε το 2025 για την Ελλάδα καθώς στοιχεία δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα κινείται αισθητά υψηλότερα από τον στόχο, αγγίζοντας το 4,5% του ΑΕΠ, έναντι 3,7% που προέβλεπε ο αναθεωρημένος σχεδιασμός.

Συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται κοντά στα 11,5 δισ. ευρώ, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2024, όταν είχε φτάσει στο 4,8% του ΑΕΠ. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής – όπως η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών – εξηγούν αυτή την ισχυρή δημοσιονομική εικόνα, σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν και τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, το οποίο στην τελευταία του έκθεση προέβλεπε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα πλησιάσει το 4% του ΑΕΠ το 2025. Για το 2026, το πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,8% του ΑΕΠ.

Το 2026 αποτελεί έτος νέων αναβαθμίσεων

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η χώρα μπαίνει στο 2026 με ισχυρή δημοσιονομική δυναμική. Στα επόμενα ραντεβού με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης θα κριθούν πιθανές νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, ο ρυθμός ανάπτυξης και η πορεία μείωσης του δημόσιου χρέους.

Ρυθμοί ανάπτυξης και επενδύσεις

Ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 εκτιμάται στο 2,2%, έναντι 2,1% το 2024. Για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω επιτάχυνση στο 2,4%, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 10,2%, από 5,7% το 2025 και 4,5% το 2024. Κινητήριος μοχλός είναι η ταχύτερη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και η υλοποίηση των σχετικών έργων.

Συνεχίζεται η μείωση του χρέους

Το δημόσιο χρέος κατέγραψε νέα αισθητή μείωση το 2025, υποχωρώντας στο 145,9% του ΑΕΠ από 154,2% το 2024. Η πτωτική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, με το χρέος να προσεγγίζει το 138% του ΑΕΠ. Σημαντικό ορόσημο αναμένεται να είναι το 2029, όταν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το δημόσιο χρέος προβλέπεται να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ, διαμορφούμενο στο 119%.