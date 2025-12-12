Μακρο-οικονομία

Προϋπολογισμός 2026: Ξεκινά σήμερα στη Βουλή η πενθήμερη συζήτηση για την ψήφισή του

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026» έχει ήδη γίνει δεκτό κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των οκτώ κοινοβουλευτικών ομάδων σημειώνεται σήμερα (12.12.2025) η έναρξη της πενθήμερης συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παράδοση, θεωρείται ότι φέρει και τον χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, στη Βουλή, με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων, πριν ακολουθήσει η ονομαστική ψηφοφορία.

Γενικοί εισηγητές που θα αρχίσουν την πενθήμερη διαδικασία έχουν οριστεί από τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες και είναι ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ο βουλευτής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας, και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.

Στην συνέχεια θα τοποθετηθούν με εναλλαγές ανά κοινοβουλευτικές ομάδες οι ειδικοί εισηγητές που είναι: οι βουλευτές της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος, Στυλιανός Πέτσας, Μαρία Συρεγγέλα και Φωτεινή Αραμπατζή, από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ οι Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, Αικατερίνη Σπυριδάκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης και η Κατερίνα Νοτοπούλου, από το ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος -Βασίλειος Μεταξάς, από τη Νέα Αριστερά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, από την Ελληνική Λύση ο Κωνσταντίνος Μπούμπας, από τη Νίκη ο Σπυρίδων Τσιρώνης, από την Πλεύση Ελευθερίας η Ελένη Καραγεωργοπούλου καθώς και ο Ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026» έχει ήδη γίνει δεκτό κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Η ΝΔ ψήφισε «υπέρ» ενώ το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

