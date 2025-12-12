Προϋπολογισμός 2026: Ξεκινά σήμερα στη Βουλή η πενθήμερη συζήτηση για την ψήφισή του

Με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των οκτώ κοινοβουλευτικών ομάδων σημειώνεται σήμερα (12.12.2025) η έναρξη της πενθήμερης συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παράδοση, θεωρείται ότι φέρει και τον χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, στη Βουλή, με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων, πριν ακολουθήσει η ονομαστική ψηφοφορία.

Γενικοί εισηγητές που θα αρχίσουν την πενθήμερη διαδικασία έχουν οριστεί από τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες και είναι ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ο βουλευτής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας, και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.

Στην συνέχεια θα τοποθετηθούν με εναλλαγές ανά κοινοβουλευτικές ομάδες οι ειδικοί εισηγητές που είναι: οι βουλευτές της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος, Στυλιανός Πέτσας, Μαρία Συρεγγέλα και Φωτεινή Αραμπατζή, από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ οι Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, Αικατερίνη Σπυριδάκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης και η Κατερίνα Νοτοπούλου, από το ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος -Βασίλειος Μεταξάς, από τη Νέα Αριστερά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, από την Ελληνική Λύση ο Κωνσταντίνος Μπούμπας, από τη Νίκη ο Σπυρίδων Τσιρώνης, από την Πλεύση Ελευθερίας η Ελένη Καραγεωργοπούλου καθώς και ο Ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026» έχει ήδη γίνει δεκτό κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Η ΝΔ ψήφισε «υπέρ» ενώ το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ