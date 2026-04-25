Ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση και ανάπτυξη των υδρογονανθράκων προωθεί η Ελλάδα – Συνταγή Κίνας προτιμά η Κομισιόν

Η πολιτική ενέργειας της ΕΕ πρέπει να αλλάξει ώστε να είναι συμβατή με τις διεθνείς εξελίξεις, είναι το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης προς την Κομισιόν.

Όπως ανέφερε σχετικά στο Φόρουμ των Δελφών ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η νέα ενεργειακή κρίση λόγω της Μέσης Ανατολής βρίσκει την Ευρώπη με βελτιωμένα αντανακλαστικά σε σχέση με το 2022. Αυτό αποτυπώνεται στις μόλις δύο εβδομάδες που χρειάστηκαν για να ληφθούν τα πρώτα μέτρα. Εντούτοις, είναι απαραίτητο να προωθήσει η Κομισιόν αφενός μια ενεργειακή μετάβαση με περισσότερο ρεαλισμό, αλλά και μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας που δεν θα δημιουργεί νικητές και χαμένους σε όρους τιμών.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η κάθε χώρα οφείλει να αναπτύξει τις πηγές εκείνες που της ταιριάζουν περισσότερο. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ανάπτυξη των ΑΠΕ έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο με 3 γιγαβάτ μόλις το τελευταίο έτος, φανερώνοντας την έμφαση που δίνει στην ενεργειακή μετάβαση.



Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση εστιάζει και στους υδρογονάνθρακες. Μάλιστα, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι ακόμα και σήμερα που ζητείται περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια, η Κομισιόν δεν δείχνει να προωθεί την ευρωπαϊκή παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Τη στιγμή που η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ στο φυσικό αέριο, αγνοεί τους δικούς της ορυκτούς πόρους», παρατήρησε.

Σε δική της δήλωση, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τη μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, στάθηκε στην ανάγκη του εξηλεκτρισμού ώστε να προχωρήσει η όλη διαδικασία προς το “net-zero” με τρόπο που θα έχει οφέλη για την ευρύτερη οικονομία της ΕΕ.

«Χρειάζεται να δώσουμε στήριξη στους τομείς και καταναλωτές που επηρεάζονται πιο έντονα, αλλά και έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια και το μετασχηματισμό», σημείωσε εννοώντας την οριστική απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Έτσι, εν πολλοίς η παρούσα ενεργειακή κρίση δεν φαίνεται να αλλάζει τον κεντρικό πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως τον προσδιορίζει η Κομισιόν.

Άλλωστε, χθες η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέμεινε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να εξηλεκτριστεί ραγδαία, ενώ σύντομα θα παρουσιαστεί και σχετικός στόχος μαζί με άλλες πρωτοβουλίες. Έτσι, η ΕΕ δείχνει να ακολουθεί περισσότερο την πολιτική που εφαρμόζει ήδη η Κίνα, μετατρέποντας τον εαυτό της σταδιακά σε ένα «ηλεκτροκράτος».

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε και ακόμη μια ευρωπαϊκή τοποθέτηση που έγινε πρόσφατα και φανερώνει τις προτεραιότητες των Βρυξελλών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου και κατά πόσο υπολογίζεται από την Κομισιόν, ο αρμόδιος επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε ότι είναι μεν θετικό σε όρους απεξάρτησης από τις εισαγωγές, όμως δεν βοηθά σε όρους τιμών, καθώς θα τιμολογείται το ίδιο όπως το αέριο από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ.

Βάσει των παραπάνω, υπάρχει ξεκάθαρη διάσταση απόψεων μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών για την πολιτική του μπλοκ, αν και η Κομισιόν δεν αναμένεται να θέσει εμπόδια στις ελληνικές πρωτοβουλίες.