Ρεκόρ επιδόσεων στον τουρισμό το 2025

Με εντυπωσιακές επιδόσεις έκλεισε το 2025 για τον ελληνικό τουρισμό, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην οικονομία της χώρας και τη δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε 23,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών άγγιξαν τα 38 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 5,6%. Πίσω από τους αριθμούς αποτυπώνεται η σταθερή ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης για την Ελλάδα αλλά και η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, που συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση των εισπράξεων. Με αιχμή βασικές αγορές της Ευρώπης, αλλά και τις ΗΠΑ, ο τουριστικός τομέας επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας, ενισχύοντας το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και προσφέροντας σημαντική ανάσα στα δημόσια οικονομικά.

«Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025 – την τρίτη διαδοχικά χρονιά-ρεκόρ – επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού», ανέφερε σε δήλωσή της η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Η σημαντική ενίσχυση των ταξιδιωτικών εισπράξεων σε σχέση με το 2024, με ρυθμό μάλιστα αισθητά υψηλότερο από την αύξηση των αφίξεων, αποτυπώνει τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της τουριστικής μας προσφοράς. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης – και κυρίως των εσόδων – κατά τους ‘‘πλάγιους” και χειμερινούς μήνες, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται πλέον σε προορισμό για όλο τον χρόνο και ότι η πολιτική μας προς αυτή την κατεύθυνση αποδίδει αποτελέσματα», προσέθεσε.

Σύμφωνα με την κυρία Κεφαλογιάννη, αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση -ιδίως των εισπράξεων- από την αγορά των ΗΠΑ, από την οποία ενισχύεται σταθερά και η αεροπορική συνδεσιμότητα με νέες απευθείας πτήσεις. «Στο υπουργείο Τουρισμού έχουμε θέσει ως κεντρικό στόχο την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Μία ανάπτυξη που σέβεται το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των προορισμών μας. Το όραμά μας, είναι να μετατρέψουμε την μεγάλη δυναμική του τουρισμού σε ουσιαστική ευημερία των τοπικών κοινωνιών, με επιστροφή του οικονομικού οφέλους στους πολίτες με τρόπο δίκαιο και ανταποδοτικό», δήλωσε η υπουργός Τουρισμού.

Συνεχίζοντας είπε: «Εργαζόμαστε για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την αξιοποίηση νέων εργαλείων και τεχνολογιών στην τουριστική προβολή, καθώς και το ‘‘άνοιγμα” σε νέες και αναδυόμενες αγορές όπως της Ανατολικής Ασίας, της Ινδίας και της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας καθώς και στην ενίσχυση της τουριστική εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης, που στηρίζει τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τους φορείς και τους εργαζομένους, διαμορφώνουμε σήμερα τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό μέλλον για τον ελληνικό τουρισμό».

Άλμα σε έσοδα και αφίξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025 κατέγραψαν άνοδο κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκαν στα 23.626,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.695,9 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.890,9 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.853,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 14,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.842,0 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν στα 3.784,0 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,9% στα 1.333,7 εκατ. ευρώ.

Ενισχυμένες κατά 5,1% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.287,6 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 18,5% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.744,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 1.717,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία διαμορφώθηκαν στα 23,8 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2025 αυξήθηκε κατά 5,6% και διαμορφώθηκε σε 37.981,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 35.951,4 χιλ. ταξιδιωτών το 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 5,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 6,9%.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 22.414,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,0% σε 15.566,4 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 7,1%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 5,7%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 10,2% και διαμορφώθηκε σε 5.951,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,5% σε 1.983,4 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 8,6% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.200,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 7,6% και διαμορφώθηκε σε 4.893,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 0,2% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.550,8 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 21,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κατά το έτος 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 20.255,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 18.787,0 εκατ. ευρώ το 2024. Αύξηση κατά 2.033,7 εκατ. ευρώ ή 9,4% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 23.626,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 565,5 εκατ. ευρώ ή 20,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.370,8 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,6%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 59,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.