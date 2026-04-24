Σάλλας: Πληθωρισμός στο 5% εάν το πετρέλαιο διατηρηθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι

Μείωση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη θα επιφέρει η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Μιχάλη Σάλλα.

Ο Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος της Lyktos Group και επίτιμος Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, από το βήμα του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου, σημείωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου δεν επηρεάζουν μόνο μια συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων αλλά το σύνολο της παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εκτίμησε πως αν η τιμή του πετρελαίου μονιμοποιηθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι σε μέσο ετήσιο επίπεδο, θα υπάρξει μια αναπροσαρμογή επιτοκίων προς τα πάνω. «Η επίπτωση είναι ότι δεν θα ξεπεράσει το 1% το εθνικό προϊόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα περιοριστεί γύρω στο 1,7% με 1,8 το ελληνικό. Επίσης η επίπτωση αυτή θα επιβαρύνει κατά μιάμιση τουλάχιστον μονάδα τον πληθωρισμό στην χώρα μας, με αποτέλεσμα στο τέλος του έτους να φθάσει στο 5%» εξήγησε ο Πρόεδρος της Lyktos Group τονίζοντας ότι τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα, αν η τιμή του πετρελαίου ανέβει στα 120 δολάρια το βαρέλι.

Κατά την άποψή του η μεγαλύτερη και πιο άμεση συνέπεια θα είναι σε όλη την αλυσίδα της αγροτοδιατροφικής παραγωγής, λόγω της μεγάλης αύξησης στις τιμές των λιπασμάτων και στις σημαντικές ελλείψεις. Υποστήριξε ότι αν δεν έχουν ήδη δημιουργηθεί αποθέματα τουλάχιστον για 6 μήνες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν λιπάσματα για τις καλλιέργειες τον Οκτώβριο.

Χαρακτήρισε καταρχήν θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ωστόσο ότι έπρεπε να είχαν ληφθεί νωρίτερα μέτρα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της αγοράς, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις τιμές και πρότεινε «πάγωμα τιμών» πριν από ένα μήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Σάλλας, η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες στο θέμα της ενεργειακής επάρκειας, καθώς για πρώτη φορά προνόησε να έχει απόθεμα για περισσότερο από 3 μήνες.