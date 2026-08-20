Μακρο-οικονομία

Σούπερ μάρκετ: Έως 1.500 προϊόντα στην «εθνική πρωτοβουλία» για μείωση τιμών – Στη λίστα είναι κρέας, γάλα, αυγά, βρεφικές τροφές, καφές

Από 31 Αυγούστου οι μειώσεις, στο 7% η μέση έκπτωση μέχρι σήμερα
choosing detergents, toilet paper in supermarket.empty grocery cart in an empty supermarket
Φωτογραφία iStock
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Περίπου δέκα ημέρες απομένουν μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με το μέτρο να ξεκινά στις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του 2026.

Η λίστα των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ που θα συμμετάσχουν στην εθνική πρωτοβουλία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%.

Οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση μεταξύ 1,5% και 2%.

Έως 1.500 κωδικοί στη λίστα των προϊόντων

Η λίστα, ωστόσο, δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, καθώς αναμένεται να εμπλουτιστεί τις επόμενες ημέρες.

Το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου είναι πιθανό να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων.

Μέχρι σήμερα, στη συμφωνία συμμετέχουν περίπου 1.100 κωδικοί. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.

Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στη συμφωνία

Στη συμφωνία έχουν ενταχθεί προϊόντα που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών αναγκών των νοικοκυριών.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

  • κρέατα
  • γαλακτοκομικά
  • αυγά
  • ζυμαρικά
  • βρεφικές τροφές
  • καφές
  • απορρυπαντικά
  • σχολικά είδη

Πρόκειται για προϊόντα που συνδέονται τόσο με τις καθημερινές αγορές τροφίμων όσο και με βασικές δαπάνες των οικογενειών, ιδιαίτερα ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Περίπου 60 προμηθευτές συμμετέχουν

Το ενδιαφέρον από την πλευρά των προμηθευτών είναι μέχρι στιγμής σημαντικό.

Περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις έως πέντε επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή περισσότερων προμηθευτών και η διεύρυνση της λίστας των προϊόντων θεωρούνται καθοριστικές για την τελική έκταση του μέτρου.

Πότε ξεκινούν οι μειώσεις τιμών

Η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου και, με βάση τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στόχος είναι η συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα και η ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, με τις τελικές μειώσεις να αναμένεται να διαμορφωθούν ανάλογα με τα προϊόντα και τη συμμετοχή προμηθευτών και αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

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