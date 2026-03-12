Μακρο-οικονομία

Στα 2,8 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το 2025

Oι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων σημείωσαν αύξηση κατά 15 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 97 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ' τριμήνου του 2025
Η Τράπεζα της Ελλάδος
EUROKINISSI

Στα 2,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) το τελευταίο τρίμηνο του 2025, εμφανίζοντας αύξηση κατά 3,4%, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΤτΕ, η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ αυξήθηκε κατά 92 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικά, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων σημείωσαν αύξηση κατά 15 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 97 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2025. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 3,4%, έναντι 3,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1,18 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2025, έναντι 1,16 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 41,9% το δ’ τρίμηνο, έναντι 42,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 1,02 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2025, έναντι 979 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές, αλλά και σε άνοδο των αποτιμήσεων μεριδίων του εξωτερικού. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 36,2%, έναντι 35,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας διαμορφώθηκε σε 464 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2025, έναντι 467 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται σε καθαρές πωλήσεις μετοχών του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν σχεδόν στο σύνολό τους από άνοδο των αποτιμήσεων στο σύνολο των μετοχών. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 16,4%, το δ’ τρίμηνο του 2025, έναντι 17% το προηγούμενο τρίμηνο.

