Στα χέρια της επόμενης ελληνικής κυβέρνησης η βόμβα της διαπραγμάτευσης στις Βρυξέλλες για το νέο Προϋπολογισμό της ΕΕ

Στα χέρια της επόμενης ελληνικής κυβέρνησης θα πέσει η «καυτή πατάτα» της διαπραγμάτευσης για της συμφωνίας του επόμενου κοινοτικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028 – 2034 (από όπου θα προέλθουν τα επόμενα ΕΣΠΑ).

Και αυτό γιατί η Ελλάδα θα έχει την προεδρία της ΕΕ κατά το β΄ εξάμηνο (Ιούλιος – Δεκέμβριος) του 2027 ενώ ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2027, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2028.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό επισημαίνουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης στο newsit.gr τονίζοντας πως η σύμπτωση αυτή αποτελεί ένα διπλό στοίχημα για την Ελλάδα:

Από τη μία θα έχει την ευθύνη , στο μέτρο που αναλογεί σε μία προεδρία της ΕΕ, έτσι ώστε να «τρέξουν» ομαλά όλες οι κοινοτικές διαδικασίες και να υπάρξει τελικά συμφωνία μεταξύ των χωρών – μελών της ένωσης.

, στο μέτρο που αναλογεί σε μία προεδρία της ΕΕ, έτσι ώστε Από την άλλη θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί στενά όλες αυτές τις διαδικασίες έτσι ώστε να καθορίσει τη στάση της στην όλη διαπραγμάτευση με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αποκομίσει το μέγιστο δυνατό όφελος από το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό.

Ταυτόχρονα, όμως, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, κρίσιμο ζητούμενο για να συμβούν όλα τα παραπάνω είναι να υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα.

Υπενθυμίζεται πως έως τον Ιούλιο του 2027, οπότε θα αναλάβει η Ελλάδα την προεδρία της ΕΕ, θα έχουν διεξαχθεί σε κάθε περίπτωση οι βουλευτικές εκλογές, καθώς οι προηγούμενες είχαν διεξαχθεί το Μάιο του 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπότε, στο ενδεχόμενο που γίνουν οι επόμενες εκλογές το Μάιο του 2027, αν δεν χρειαστούν επαναληπτικές κάλπες, τον Ιούλιο του 2027, η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί θα είναι σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντα της προεδρίας της ΕΕ, τα οποία συνάδουν με τη λειτουργία μίας «παράλληλης» (ευρωπαϊκής) κυβέρνησης (για το β΄εξάμηνο του 2027) μαζί με τη λειτουργία εκείνης στην Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει πως τα καθήκοντα της όποιας ελληνικής κυβέρνησης μεταξύ Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2027 θα είναι διπλά και εξαιρετικά κρίσιμα, καθώς την ίδια ώρα που θα πρέπει να διαμορφώσει το νέο οικονομικό – μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της για την 4ετία 2027 -2031 στην Ελλάδα, θα πρέπει να συντονίσει την πιο δύσκολη, από… γενέσεως της ΕΟΚ – ΕΕ, διαπραγμάτευση για το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, η οποία -οι ίδιες πηγές του newsit.gr- χαρακτηρίζουν ως «σφαγή» μεταξύ ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου.

Πηγές του newsit.gr αναφέρουν πως προπαντός οι Γερμανοί πιέζουν για μείωση του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού, κάτι που θα έθιγε χώρες όπως η Ελλάδα.

Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει για την Ελλάδα το ποσό των 49,2 δισ. ευρώ για την 7ετία 2028 – 2034, δηλαδή 7 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο κάθε χρόνο, ποσό εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη της χώρας, ειδικά καθώς από τα μέσα του 2026 τελειώνει το Ταμείου Ανάκαμψης και αναμένεται ένα επενδυτικό «κενό» σε επίπεδο εκροής δημόσιων – κοινοτικών επενδυτικών πόρων.

Σε περίπτωση, όμως, που περάσουν οι πιέσεις των Βόρειων Ευρωπαίων για «τσεκούρι» ακόμα και15% στο ποσό των 2 τρισ. ευρώ που έχει προτείνει η Κομισιόν, τότε θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση του ποσού που θα δικαιούται η Ελλάδα, με ο,τι (αρνητικό) θα συνεπάγεται αυτό για την οικονομική ανάπτυξη της…