Στα ύψη οι εξαγωγές ηλεκτρισμού της Ελλάδας – Ελλειμματική πλέον η Βουλγαρία

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας, που το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Καταρχήν, να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς έχει γίνει καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρισμού τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, καλύπτοντας και μέρος των αναγκών των γειτονικών κρατών με τις εξαγωγές της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου η χώρα μας παρήγαγε περίπου 200 GWh ηλεκτρικής ενέργειας. Εξ αυτών, οι 45 GWh κατευθύνθηκαν στο εξωτερικό.

Προκειμένου να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, οι εγχώριες μονάδες αερίου παρήγαγαν εκείνη την ημέρα 77 GWh, ο λιγνίτης 18,5 GWh, τα υδροηλεκτρικά 30,8 GWh και οι ΑΠΕ 72,2 GWh.

Αντίστοιχα νούμερα στις εξαγωγές παρατηρήθηκαν και τις προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας που διανύουμε, με το “κοντέρ” κολλημένο πάνω από τις 40 GWh ημερησίως. Συγκριτικά, την περασμένη εβδομάδα κινήθηκαν αρκετά κάτω από αυτό το επίπεδο.

Ο παράγοντας Βουλγαρία

Αυξημένες είναι οι ανάγκες της γειτονικής Βουλγαρίας, όπου το ισοζύγιο μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης επιδεινώθηκε φέτος τον Ιανουάριο σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Συγκεκριμένα, η εγχώρια παραγωγή υποχώρησε κατά τη διάρκεια του 2026 κατά 2,45%. Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 4,18%. Έτσι, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα έλλειμμα 156 GWh, από πλεόνασμα 4,7 GWh που είχε την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.