Σταθερή παραμένει η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος το 2026

Αμετάβλητο σε σχέση με φέτος θα παραμείνει το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), μια χρέωση που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική απόφαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας πρόκειται να δημοσιευτεί πριν τα τέλη του έτους, ώστε η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για το ηλεκτρικό ρεύμα να παραμείνει στα 17 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πρόκειται για θέμα που σχετίζεται άμεσα και με το έλλειμμα που παρατηρείται σε ένα σημαντικό ενεργειακό λογαριασμό. Πρόκειται για τον ΕΛΑΠΕ, μέσω του οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.



Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ένα έλλειμμα της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί με κάποιον τρόπο. Μια πιθανή λύση θα ήταν η αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, αλλά το ΥΠΕΝ προτιμά εναλλακτικά εργαλεία που δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τους καταναλωτές.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης, ότι ξεχωριστό θέμα έχει προκύψει με τον τρόπο που χρεώνεται και εισπράττεται το ΕΤΜΕΑΡ. Η βιομηχανική ένωση ΕΒΙΚΕΝ αναφέρει σχετικά ότι κανονικά πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλους τους καταναλωτές, πλην όσων δικαιούνται μειωμένης χρέωσης βάσει των κρατικών ενισχύσεων.

Στην πράξη, η χρέωση στους καταναλωτές της Υψηλής Τάσης που δεν δικαιούνται μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ βρίσκεται στα 2,47 ευρώ αντί για 17 ευρώ. Στην περίπτωση της Μέσης Τάσης, το αντίστοιχο νούμερο για τους εν λόγω καταναλωτές είναι 8,78 ευρώ.

Προκύπτει, έτσι, ένα μέγεθος 70 εκατ. ευρώ ετησίως που βαραίνει τον ΕΛΑΠΕ και πρέπει να διορθωθεί, εκτιμά η Ένωση.