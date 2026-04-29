Μακρο-οικονομία

Στο 9% υποχώρησε η ανεργία τον Μάρτιο – Αυξήθηκαν κατά 19.000 οι άνεργοι σε ένα μήνα

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 436.057 άτομα και αυξήθηκαν κατά 19.021 σε σχέση με τον Φεβρουάριο
iStock

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), το ποσοστό για την ανεργία στην Ελλάδα τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 9%.

Το ποσοστό ανεργίας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ διαμορφώθηκε προς τα κάτω (9,4%) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 και προς τα πάνω σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026, όπου έφτασε το 8,6%.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 436.057 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 10.632 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (2,4%) και αύξηση κατά 19.021 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (4,6%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11,5% από 11,7% τον Μάρτιο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,9% από 7,5%. Στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 21% από 21,1% τον Μάρτιο 2025 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,3% από 8,8%.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.412.383 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 117.047 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (2,7%) και αύξηση κατά 3.645 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (0,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.876.809 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 141.058 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (4,7%) και μείωση κατά 26.947 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (0,9%).

