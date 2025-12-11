Στο κατώφλι της προεδρίας του Eurogroup η Ελλάδα με υποψήφιο τον Κυριάκο Πιερρακάκη – Ποια είναι η διαδικασία και οι προκλήσεις σε περίπτωση νίκης

Η ώρα των αποφάσεων έφτασε καθώς σήμερα (11.12.2025) οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα επιλέξουν νέο πρόεδρο του Eurogroup, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να διεκδικεί τη θέση απέναντι στον Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ από το Βέλγιο.

Για μια χώρα που μέχρι πριν λίγα χρόνια βρισκόταν στον πυρήνα της κρίσης χρέους, η παρουσία του Κυριάκου Πιερρακάκη στην τελική αναμέτρηση για την θέση του επικεφαλής του Eurogroup αποτυπώνει την αλλαγή ρόλου της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικονομικό σκηνικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προεδρία του Eurogroup αποτελεί το κεντρικό πολιτικό βήμα της οικονομικής διακυβέρνησης του ευρώ. Ο πρόεδρος οργανώνει τις συνεδριάσεις, θέτει την ατζέντα, διαμορφώνει συμβιβασμούς ανάμεσα στα κράτη μέλη και εκπροσωπεί την Ευρωζώνη σε διεθνή φόρα, όπως το G7 και το ΔΝΤ. Σε μια περίοδο όπου οι δημοσιονομικοί κανόνες αναθεωρούνται και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν πόρους για άμυνα, πράσινη μετάβαση και τεχνολογικές επενδύσεις, η συγκεκριμένη θέση αποκτά μεγαλύτερο βάρος από ό,τι στο παρελθόν.

Ποια είναι η σημασία για την Ελλάδα

Η ελληνική υποψηφιότητα στηρίζεται σε μια δεκαετία σταδιακής αναστροφής της εικόνας της χώρας. Τα μνημόνια ολοκληρώθηκαν το 2018, το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας έληξε το 2022, το δημόσιο χρέος έχει απομακρυνθεί από τα επίπεδα ρεκόρ της πανδημίας και η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Το γεγονός ότι η Αθήνα μπορεί να θέτει υποψήφιο για την προεδρία του Eurogroup σηματοδοτεί ότι αντιμετωπίζεται πλέον ως ισότιμος παίκτης στο τραπέζι των υπουργών Οικονομικών.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν λειτουργεί ως «εκπρόσωπος» της χώρας του, αλλά ως θεσμικός συντονιστής μεταξύ των κρατών μελών. Για την Ελλάδα, το κύρος που θα έφερνε μια ελληνική προεδρία συνοδεύεται από υψηλότερο πήχη αξιοπιστίας ως προς τη συνέχιση της ισχυρής ανάπτυξης και των πρωτογενών πλεονασμάτων, την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και τη σταθερή αποκλιμάκωση του χρέους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς έφτασε ως εδώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Η διαδρομή του Κυριάκου Πιερρακάκη μέχρι την σημερινή ψηφοφορία ξεκινά από τον χώρο της τεχνολογίας και καταλήγει στην καρδιά της οικονομικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης την περίοδο 2019-2023 συνδέθηκε με τη δημιουργία του gov.gr, τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και τη θεαματική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο. Στη διάρκεια της πανδημίας βρέθηκε στο προσκήνιο με την πλατφόρμα των εμβολιασμών και το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό Covid, που υιοθετήθηκε ως πρότυπο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Μάρτιο του 2025 ανέλαβε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους που βρίσκεται στο γραφείο της οδού Νίκης, επιχειρεί να μετακινηθεί στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup, ενός οργάνου το οποίο πριν από 10 χρόνια συζητούσε την αποπομπή της Ελλάδας από την Ευρωζώνη…

Το τελευταίο διάστημα ο Κυριάκος Πιερρακάκης ενίσχυσε συστηματικά την ευρωπαϊκή του παρουσία, με παρεμβάσεις σε διεθνείς συναντήσεις και κείμενα στον ξένο Τύπο, περιγράφοντας την Ελλάδα ως χώρα που συνδυάζει ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, δημοσιονομική σταθερότητα και ενεργή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup θα δείξει το κατά πόσο αυτό το αφήγημα μπορεί να πείσει όχι μόνο τις αγορές αλλά και τους ίδιους τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Ποια είναι η διαδικασία ανάδειξης και ποιες οι προκλήσεις για τον νέο πρόεδρο του Eurogroup

Αν η σημερινή ψηφοφορία καταλήξει υπέρ του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα αναλάβει την προεδρία του Eurogroup άμεσα, με θητεία έως τον Ιούνιο του 2028. Για να βγει «λευκός καπνός» απαιτούνται 11 θετικοί ψήφοι από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης. Όταν οι υποψήφιοι (οι οποίοι και οι δύο προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) ενημερωθούν για το αποτέλεσμα, τυπικά ο «ηττημένος» παραιτείται από την διαδικασία ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ομοφωνία για τον «νικητή».

Ο τελευταίος θα βρεθεί στο τιμόνι του οργάνου σε μια περίοδο όπου υπό τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, αναζητούνται λύσεις για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής αμυντικής στροφής, το «αγκάθι» για την διαχείριση των κερδών από την αξιοποίηση των ρωσικών assets (με τον Βέλγο υποψήφιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της «διαμάχης» καθώς η χώρα του βάζει εμπόδια, με ερωτηματικό αν θα του στοιχίσει στην ψηφοφορία αυτή η στάση) αλλά και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, με τον κίνδυνο να εμφανιστεί επενδυτικό κενό.

Πέραν όμως από τον σκόπελο της άμυνας, η θητεία του νέου προέδρου συμπίπτει με την έξαρση της συζήτησης για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας, αλλά και ευρύτερα με την συζήτηση για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2028-2034, που πρέπει να έχει συμφωνηθεί έως το τέλος του 2027. Δεν είναι λίγες οι «ανισσοροπίες» που δημιουργούνται καθώς οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά εμφανίζονται ήδη επιφυλακτικές απέναντι σε κάθε προοπτική διεύρυνσης του φακέλου ενώ για οικονομίες όπως η ελληνική, που έχουν δομήσει την επενδυτική τους στρατηγική γύρω από κοινοτικούς πόρους, ένα πιο «στενό» Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο συμπίπτει χρονικά με τη λήξη των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης το καλοκαίρι του 2026 και μπορεί να οδηγήσει σε κενό δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων από το 2027 και μετά. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εφόσον εκλεγεί, θα πρέπει να ηγηθεί του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στην διάρκεια συζήτησης όλων αυτών των ζητημάτων κρατώντας την ισορροπία εντός του.