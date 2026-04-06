Στο ναδίρ η χονδρική τιμή ηλεκτρισμού καθώς μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα – Ελπίδες για τα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου

Ακραία αρνητικές τιμές ηλεκτρισμού παρατηρήθηκαν χθες Κυριακή (5.4.2026) στην αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Το «κοντέρ» έγραψε μέχρι και -50 ευρώ ανά μεγαβατώρα για διαδοχικές ώρες το μεσημέρι μεταξύ 13:00 και 16:00, ενώ η μέση τιμή ηλεκτρισμού για ολόκληρη την ημέρα βρέθηκε μόλις στα 31 ευρώ στη προημερήσια αγορά.

Η ζήτηση ήταν αρκετά μειωμένη χθες, ενώ οι ΑΠΕ κάλυψαν από μόνες τους άνω του 65% των αναγκών, με το φυσικό αέριο να περιορίζεται μόλις σε 11%. Οι περικοπές παραγωγής ΑΠΕ ήταν ιδιαίτερα έντονες και παρατηρήθηκαν σχεδόν στο σύνολο του 24ωρου, φτάνοντας σχεδόν το 50% της παραγόμενης πράσινης ενέργειας.

Καθώς μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, η φυγή από τα μεγάλα αστικά κέντρα πρόκειται να στοιχίσει στους πολίτες σε όρους καυσίμων, αλλά στην αγορά του ηλεκτρισμού φέρνει τη χαμηλότερη ζήτηση του έτους και αντίστοιχα χαμηλές τιμές. Πρόκειται για μια πτώση που έχει σημασία μετά τις αυξήσεις που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη χονδρική ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης και του ακριβότερου φυσικού αερίου.

Έτσι, εκφράζεται η ελπίδα ότι το «φθηνό» ηλεκτρικά Πάσχα θα κρατήσει χαμηλότερα τη μέση τιμή τον Απρίλιο, ώστε οι καταναλωτές να μην επιβαρυνθούν με ακριβότερα τιμολόγια λιανικής το Μάιο.

Για σήμερα, Δευτέρα (6.4.2026), η μέση τιμή ημέρας είναι στα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αλλά και πάλι παρατηρούνται έντονα αρνητικές ωριαίες τιμές ως τα -25 ευρώ.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι όσοι καταναλωτές (κυρίως επιχειρήσεις) έχουν σήμερα δυναμικά τιμολόγια, επί της ουσίας πληρώθηκαν από τους προμηθευτές τις ώρες με αρνητικές τιμές για την κατανάλωσή τους.

Δύσκολη πρόκληση για το σύστημα οι επόμενες ημέρες

Ενόψει των ημερών του Πάσχα, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του συστήματος εν μέσω έντονης υπερπαραγωγής.

Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζονται διαρκείς εντολές προς τις μονάδες ΑΠΕ, ώστε να βγαίνουν εκτός λειτουργίας και να μην προκύψει υπερφόρτωση.

Κατά την τελευταία διετία ελήφθησαν μέτρα από τις αρχές ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα μπλακ αουτ όπως αυτό της Ισπανίας πέρυσι. Έτσι, οι δύο διαχειριστές επέκτειναν το εύρος των μονάδων που ελέγχουν, απαιτώντας από τους ιδιοκτήτες την εγκατάσταση ειδικών συστημάτων τηλε-εποπτείας.

Προς το παρόν, οι προβλέψεις που κάνει ο ΑΔΜΗΕ για τη ζήτηση δείχνουν μια υγιή εικόνα για το κρίσιμο σαββατοκύριακο της Ανάστασης. Αν και πρόκειται για μια προκαταρκτική εκτίμηση, τα νούμερα που “πιάνουν” μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο δείχνουν μια διαχειρίσιμη κατάσταση, με πιο δύσκολη ημέρα τη Μεγάλη Παρασκευή.