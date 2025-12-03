Συμφωνία ΕΕ – Ευρωκοινοβουλίου για τον τερματισμό των εισαγωγών φυσικού αερίου

Ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και LNG στα τέλη του 2027 δόθηκε μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες (2.12.2025) στις Βρυξέλλες μεταξύ αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει του σχεδίου μεταξύ της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για βραχυπρόθεσμες συμβάσεις που υπογράφτηκαν πριν από τη 17η Ιουνίου 2025, η απαγόρευση θα ισχύσει από την 25η Απριλίου 2026 για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και από την 17η Ιουνίου 2026 για το αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ, η απαγόρευση θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως προβλέπει η 19η δέσμη ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Για τις μακροχρόνιες συμφωνίες εισαγωγής αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών, οι εισαγωγές θα παύσουν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για τα αποθέματα αερίου, και το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2027.



Ως τον Οκτώβριο, η Ρωσία ήταν η προέλευση περίπου του 12% των εισαγωγών αερίου στην ΕΕ. Συγκριτικά, τα κράτη μέλη εισήγαγαν περί το 45% του αερίου που κατανάλωναν πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Ουγγαρία, η Γαλλία και το Βέλγιο συγκαταλέγονται στα κράτη μέλη που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο.

Στο μεταξύ, τέσσερις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ανέφεραν χθες πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εννοεί να υποβάλει επίσημη πρόταση εντός της εβδομάδας για τη χρήση ρωσικών δεσμευμένων πόρων ώστε να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία, που αφήνει επίσης ανοικτά τα ενδεχόμενα κοινού δανεισμού της ΕΕ από τις διεθνείς χρηματαγορές, ή συνδυασμού των δυο επιλογών.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον Οκτώβριο να καλύψουν τις «πιεστικές οικονομικές ανάγκες» της Ουκρανίας την προσεχή διετία, αλλά χωρίς να εγκρίνουν σχέδιο για τη χρήση 140 δισ. ευρώ ρωσικών δεσμευμένων πόρων στην Ευρώπη ώστε να χορηγηθεί δάνειο στο Κίεβο, ιδίως λόγω ανησυχιών για τους νομικούς κινδύνους που ήγειρε το Βέλγιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών πόρων που έχουν παγώσει στην Ευρώπη βρίσκεται στο βελγικό αποθετήριο αξιογράφων Euroclear.

Με βάση την πρόταση της Κομισιόν, η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο αν η Ρωσία της προσφέρει επανορθώσεις για τις ζημιές εξαιτίας του πολέμου. Το κείμενο αναμένεται να εγκριθεί σήμερα, κατά τις πηγές του Ρόιτερς.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν σχολίασε την ουσία του κειμένου ερωτηθείς σχετικά από το πρακτορείο, περιοριζόμενος να αναφέρει ότι οι επίτροποι «θα εξετάσουν επιλογές» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και αναμένεται «να εγκρίνουν» την πρόταση για αυτό.