Συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Οι εξαγωγές και τα ελληνικά προϊόντα που επηρεάζονται περισσότερο – Τι σημαίνει για φέτα, κρέας, κρασί, ελιές και λάδι

Στην τελική ευθεία για υπογραφή και επικύρωση βρίσκεται η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τη Mercosur, με την Ελλάδα να μην μένει ανεπηρέαστη σε ό,τι αφορά σε προϊόντα τροφίμων και ποτών και πώς μπορούν να κινηθούν οι εξαγωγές σε Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη.

Η συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur επιδρά σε δύο κατευθύνσεις στις ελληνικές εξαγωγές. Από τη μία, οι μειώσεις δασμών και το άνοιγμα αγοράς για ευρωπαϊκά προϊόντα που γεννά ευκαιρίες για τους Έλληνες εξαγωγές. Από την άλλη, η πρόσθετη πρόσβαση της Mercosur στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω ποσοστώσεων σε ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα, κυρίως κρέας, που μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό και στην Ελλάδα.

Τα ελληνικά προϊόντα αναμένεται να επηρεαστούν σε τρία επίπεδα.

Το πρώτο είναι το κρέας. Η επίδραση δεν αφορά τόσο τις ελληνικές αποστολές προς τη Mercosur, που σήμερα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, όσο την πίεση που μπορεί να φέρουν στην ΕΕ οι αυξημένες εισαγωγές βοδινού και πουλερικών από χώρες χαμηλότερου κόστους. Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε ανταγωνισμό στην εγχώρια κτηνοτροφία και στις αλυσίδες κόστους που συνδέονται με την πρωτογενή παραγωγή, κάτι που έχει «ξενίσει» και τους Έλληνες παραγωγούς.

Το δεύτερο είναι τα προϊόντα ταυτότητας προέλευσης, με αιχμή τα τυριά ΠΟΠ όπως η φέτα και τις ονομασίες που θέλει να προστατεύσει η ΕΕ στις αγορές της Mercosur. Κρίσιμη παράμετρος δεν είναι μόνο οι δασμοί, αλλά και το αν θα περιοριστεί η χρήση ονομασιών από τρίτους, με μεταβατικές ρυθμίσεις σε ορισμένες αγορές.

Το τρίτο είναι τα δημοφιλή ελληνικά εξαγώγιμα, δηλαδή ελιές, ελαιόλαδο και κρασί. Σε αυτή την περίπτωση για τους Έλληνες εξαγωγείς γεννιούνται ευκαιρίες από την μείωση εμποδίων στο εμπόριο και παραμένει ζητούμενο αν αυτό θα μετατραπεί σε πραγματική πρόσβαση σε νέες αγορές διευρύνοντας τα κανάλια διανομής και εγκαθιδρύοντας μια σταθερή παρουσία.

Τι εξάγουμε σήμερα στις χώρες της Mercosur

Ας σημειωθεί πως μέχρι σήμερα, η αφετηρία των ελληνικών εξαγωγών για τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι χαμηλή, με τη Βραζιλία να είναι η αγορά όπου εμφανίζονται οι πιο μεγάλοι αριθμοί.

Για τις επιτραπέζιες ελιές το 2023 οι εξαγωγές από την Ελλάδα προς τη Βραζιλία αποτιμήθηκαν σε περίπου 0,47 εκατ. ευρώ. Για Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη δεν εμφανίζονται καταγεγραμμένες ροές στον πίνακα προορισμών για το ίδιο προϊόν και έτος.

Για το κρασί σε φιάλες ή μικρά δοχεία, το 2023 οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βραζιλία έφεραν περίπου 0,22 εκατ. ευρώ, ενώ δεν εμφανίζονται αντίστοιχες εγγραφές για Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη.

Για το «παρθένο» ελαιόλαδο το 2023 καταγράφονται μικρές αποστολές προς Παραγουάη περίπου 0,017 εκατ. ευρώ και προς Αργεντινή περίπου 0,006 εκατ. ευρώ, ενώ δεν εμφανίζονται αποστολές προς Βραζιλία και Ουρουγουάη για το συγκεκριμένο προϊόν.

Για τα τυριά ευρύτερα, που περιλαμβάνουν και προϊόντα όπως η φέτα, οι πέντε μεγαλύτερες αγορές απορρόφησης των ελληνικών εξαγωγών το 2023 ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και οι ΗΠΑ. Η απουσία χωρών της Mercosur από αυτή την πρώτη πεντάδα δείχνει ότι, ακόμη και όπου υπάρχουν ροές, είναι αμελητέες σε σχέση με τους βασικούς προορισμούς.