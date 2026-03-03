Συνάντηση Πιερρακάκη με φον ντερ Λάιεν, Κόστα και Λαγκάρντ

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχε σήμερα (3.3.2026) στις Βρυξέλλες ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε τετραμερή προπαρασκευαστική διάσκεψη υπό την προεδρία του Αντόνιο Κόστα με τη συμμετοχή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι επαφές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του του Ευρωπαικού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου και λαμβάνουν νέα διάσταση λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης διεθνώς. Η οικονομική κατάσταση της ΕΕ, στο πλαίσιο της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στη συνάντηση.

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν: