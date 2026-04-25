Συνταξιούχοι, οικογένειες, ενοικιαστές: Πώς το όφελος από τα νέα μέτρα «ακουμπά» και τη μεσαία τάξη

Οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες και οι ενοικιαστές βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων μέτρων στήριξης, με την κυβέρνηση να ανοίγει τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια έτσι ώστε το όφελος να φτάσει όχι μόνο στους πιο αδύναμους αλλά και σε ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στα νέα μέτρα για τους συνταξιούχους και τις οικογένειες είναι ότι δεν αυξάνουν μόνο τα ποσά σε ορισμένες παροχές, αλλά κυρίως διευρύνουν την περίμετρο των δικαιούχων, βάζοντας μέσα νοικοκυριά που μέχρι χθες έμεναν οριακά εκτός είτε λόγω εισοδήματος είτε λόγω ακίνητης περιουσίας είτε επειδή τα παλιά όρια είχαν μείνει πίσω σε σχέση με την πραγματική πίεση που δέχονται τα μεσαία στρώματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιο χαρακτηριστική εικόνα αυτής της αλλαγής είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Το εισοδηματικό όριο για τον άγαμο ανεβαίνει από τις 14.000 ευρώ στις 25.000 ευρώ και για τον έγγαμο από τις 26.000 ευρώ στις 35.000 ευρώ. Παράλληλα, τα όρια ακίνητης περιουσίας ανεβαίνουν από τις 200.000 ευρώ στις 300.000 ευρώ για τον άγαμο και από τις 300.000 ευρώ στις 400.000 ευρώ για τον έγγαμο. Την ίδια ώρα, η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται από τις 250 ευρώ στις 300 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένας συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 22.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 260.000 ευρώ, που μέχρι τώρα έμενε εκτός, περνά πλέον εντός κριτηρίων. Το ίδιο ισχύει και για ένα ζευγάρι συνταξιούχων με συνολικό εισόδημα 33.000 ευρώ και περιουσία 380.000 ευρώ, που με το προηγούμενο πλαίσιο δεν έβλεπε καμία ενίσχυση αλλά τώρα μπορεί να λάβει έως 600 ευρώ συνολικά, εφόσον και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι.

Επιστροφή ενοικίου για περισσότερους, στήριξη στις οικογένειες

Η ίδια λογική περνά και στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου. Για τον άγαμο χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει από τις 20.000 ευρώ στις 25.000 ευρώ. Για το ζευγάρι, το παλιό σχήμα των 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί αντικαθίσταται από νέο όριο 35.000 ευρώ και προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανεβαίνει από τις 31.000 ευρώ στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή την περίπτωση, είναι και το πιο χαρακτηριστικό δείγμα «ανοίγματος» των νέων μέτρων προς τα μεσαία εισοδήματα. Ένα ζευγάρι με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 39.500 ευρώ ήταν μέχρι τώρα εκτός, αφού ξεπερνούσε το προηγούμενο όριο. Με τα νέα δεδομένα, όμως, εντάσσεται στο μέτρο. Αν πληρώνει 900 ευρώ τον μήνα για ενοίκιο, το νοικοκυριό αυτό μπορεί να δει επιστροφή έως 850 ευρώ, καθώς το ανώτατο ποσό φτάνει τις 800 ευρώ και αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Ενδεικτική είναι και η περίπτωση οικογένειας με δύο παιδιά και εισόδημα 44.500 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς, το όριο για τέτοιο νοικοκυριό ήταν στις 36.000 ευρώ, άρα η οικογένεια έμενε εκτός. Με το νέο πλαίσιο, όμως, το όριο ανεβαίνει στις 45.000 ευρώ και η ίδια οικογένεια περνά εντός. Αν πληρώνει 900 ευρώ ενοίκιο τον μήνα, μπορεί να λάβει επιστροφή έως 900 ευρώ. Αν σε αυτό προστεθεί και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, τότε το συνολικό άμεσο όφελος ανεβαίνει στις 1.200 ευρώ.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ενίσχυση για τα παιδιά, καθώς η έκτακτη στήριξη των 150 ευρώ ανά παιδί ακολουθεί χορηγείται με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος των οικογενειών που θα λάβει επιστροφή ενοικίου μπορεί ταυτόχρονα να πάρει και την έκτακτη ενίσχυση, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το τελικό όφελος.