Σύνθετη η επενδυτική εικόνα σε φωτοβολταϊκά και αιολικά σήμερα στην Ελλάδα

Διαρκείς ανακατατάξεις λαμβάνουν χώρα στην ελληνική αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), επηρεάζοντας τους επενδυτικούς υπολογισμούς σε φωτοβολταϊκά και αιολικά.



Κατά το τελευταίο έτος είδαμε ξένους ομίλους, όπως η EDPR και η ABO Wind, να εξέρχονται από την χώρα μας, μέσω της πώλησης έργων κυρίως σε αιολικά. Φαίνεται, πάντως, ότι άλλοι ξένοι επενδυτές το βλέπουν αλλιώς το θέμα: Την Παρασκευή η ContourGlobal με έδρα το Λονδίνο εξαγόρασε ένα αρκετά μεγάλο χαρτοφυλάκιο 500 MW με φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα από την Quest.

Ασήμι και περικοπές αλλάζουν τα δεδομένα στα φωτοβολταϊκά

Την εξίσωση στα φωτοβολταϊκά επηρεάζουν πλέον αμφίδρομοι παράγοντες: Μπορεί η εμπορική βιωσιμότητα να έχει πληγεί από τις αναγκαστικές περικοπές παραγωγής, αλλά παράλληλα μειώνεται και η τιμή των «έτοιμων» πάρκων, καθιστώντας πιο ελκυστική μια εξαγορά.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν παίκτες που αντέχουν τις πιέσεις από τις περικοπές και τις χαμηλές τιμές ηλεκτρισμού που απομειώνουν τα έσοδα, ενώ άλλοι κρίνουν συμφερότερο να πουλήσουν τα έργα τους.

Σε μια ακόμη εξέλιξη που επηρεάζει τον κλάδο, οι τιμές των κινεζικών φωτοβολταϊκών έχουν αυξηθεί τον τελευταίο μήνα και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω στη συνέχεια.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα δύο βασικών παραγόντων: Ο ένας είναι η απόφαση του Πεκίνου να δώσει τέλος σε μερικούς μήνες στη φοροελάφρυνση των εξαγωγών φωτοβολταϊκών. Ο δεύτερος είναι η ξέφρενη άνοδος στην τιμή του ασημιού, που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πρόκειται για ένα μέταλλο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των φωτοβολταϊκών και όπως είναι φυσικό, επηρεάζει το κόστος των παραγωγών.

Ήδη τα αποθέματα στην Κίνα αδειάζουν με γοργούς ρυθμούς, ενώ έχουν ανέβει οι μετοχές των κατασκευαστών μετά την έντονη πτώση των τελευταίων ετών.

Ανεβάζουν ρυθμούς τα αιολικά

Ούριος άνεμος πνέει πλέον στον κλάδο των αιολικών. Πέρυσι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα 340 MW, δίνοντας τέλος στη σχετική στασιμότητα των προηγουμένων ετών. Για φέτος τα νέα έργα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες του χώρου βρίσκουν στήριγμα και στις δημοπρασίες που θα γίνουν σύντομα για το πρόγραμμα «Απόλλων», που έχει στόχο την αξιοποίηση των ΑΠΕ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων καταναλωτών ανά τη χώρα. Στους διαγωνισμούς αυτούς οι εταιρείες των αιολικών θα μπορούν να εξασφαλίσουν συμβόλαιο για σταθερά έσοδα σε βάθος χρόνου, αντί να συμμετέχουν ελεύθερα στην αγορά ηλεκτρισμού αναλαμβάνοντας το σχετικό ρίσκο.

Πάντως, ο σύνδεσμος ΕΛΕΤΑΕΝ κάνει λόγο για διαρκή γραφειοκρατικά εμπόδια και για ένα απαιτητικό επενδυτικό περιβάλλον. Ενδεικτικό των αγκυλώσεων είναι ότι από τα 1.592 MW αιολικών που δημοπρατήθηκαν από το 2018 ως το 2022, έχουν υλοποιηθεί μόλις τα 852 MW.