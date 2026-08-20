Τέλος στις εξαγωγές ελληνικού λιγνίτη στη Βόρεια Μακεδονία – Προχώρησε σε συμφωνία με το Κόσοβο

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Βόρειας Μακεδονίας, Elektrani na Severna Makedonija (ESM), προχώρησε σε συμφωνία με την αντίστοιχη του Κοσόβου, ΚΕΚ, προκειμένου να προμηθευτεί λιγνίτη για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της.

Όπως ανέφερε σχετικά, το νέο συμβόλαιο αφορά 3 εκατ. τόνους λιγνίτη για τους επόμενους 36 μήνες, ενώ θα αγοράζεται έναντι μιας σταθερής τιμής στα 24,4 ευρώ ανά τόνο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ESM, η συμφωνία θα προστατεύσει την εγχώρια αγορά της Βόρειας Μακεδονίας από ελλείψεις, ενώ θα προσφέρει σταθερότητα στις τιμές ηλεκτρισμού που πληρώνουν οι καταναλωτές.

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Η ESM πρόκειται επίσης να βελτιώσει με αυτόν τον τρόπο την αποδοτικότητα των σταθμών της, με αποτέλεσμα αυξημένη παραγωγή κατά 800 GWh που μεταφράζεται σε 57 εκατ. ευρώ σε έσοδα.

Όπως δήλωσε σχετικά ο αναπ. υπουργός Οικονομίας του Κοσόβου, Αρτάν Ριζναβόλι, η Βόρεια Μακεδονία εισήγαγε μέχρι σήμερα λιγνίτη από την Ελλάδα, όμως στο εξής θα εισάγει μόνο από το Κόσοβο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η χώρα μας εξάγει λιγνίτη στη Βόρεια Μακεδονία από τα ορυχεία στην Αχλάδα και το Προσήλιο Σερβιών, μέσω των εταιρειών Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε και Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

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Σύμφωνα με ανάλυση του Νίκου Μάντζαρη, επικεφαλής αναλυτή του Green Tank, την τελευταία τετραετία εξήχθησαν 2,96 εκατ. τόνοι στη γειτονική χώρα. Τα έσοδα για τις δύο εταιρείες ήταν 31 ευρώ ανά τόνο ή 91,7 εκατ. ευρώ στο σύνολο.

Ο ελληνικός λιγνίτης κάλυψε πέρυσι το 16,9% των αναγκών στο λιγνιτικό σταθμό της Μπίτολα μεσοσταθμικά, αλλά ορισμένους μήνες έφτασε ακόμα και το 40%.

Πρόσφατα ο υπουργός ενέργειας, Νίκος Τσάφος, αντέκρουσε τις αιτιάσεις ότι η Ελλάδα πωλεί λιγνίτη στη Βόρεια Μακεδονία και εισάγει «βρόμικο» ηλεκτρικό ρεύμα που παρήχθηκε με το ελληνικό καύσιμο. Όπως τόνισε, στον ηλεκτρισμό η χώρα μας είναι εξαγωγική προς τη γειτονική χώρα και όχι εισαγωγική, άρα δεν προκύπτει μια τέτοια «επιστροφή».

Τέλος, να σημειώσουμε ότι πέρα από το λιγνίτη, στο παρελθόν η Ελλάδα εξήγαγε και μαζούτ στη Βόρεια Μακεδονία, συγκεκριμένα 250.000 τόνους.