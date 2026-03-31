Μακρο-οικονομία

Τέσσερις προτεραιότητες για να σταθεί όρθιος ο πρωτογενής τομέας

Τι ζήτησε στο συμβούλιο υπουργών γεωργίας και αλιείας της ΕΕ ο Κώστας Τσιαρας
REUTERS / Pascal Rossignol / File Photo
Την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενή τομέα, με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Συγκεκριμένα, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την Ευρώπη, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων από το ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων δοκιμάζεται.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αυξημένο κόστος εισροών -κυρίως της ενέργειας και των λιπασμάτων- τονίζοντας ότι απαιτούνται στοχευμένες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για τη συγκράτησή του.

Παράλληλα, ανέδειξε τέσσερις βασικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα:

  • στήριξη του εισοδήματος των γεωργών
  • μείωση του κόστους παραγωγής,
  • απλούστευση των διαδικασιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
  • ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα με αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.

Όπως επισήμανε, η υλοποίηση των στόχων αυτών προϋποθέτει έναν ισχυρό και επαρκώς χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και τη διατήρηση των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη.

Ξεχωριστή μνεία έκανε ο κ. Τσιάρας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να προχωρήσει με ρεαλιστικό και σταδιακό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και ιδίως της μικρής παράκτιας αλιείας.

Τόνισε, τέλος, ότι η αύξηση του κόστους καυσίμων καθιστά αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των αλιέων, καθώς και τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό του στόλου.

