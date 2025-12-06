Θεοδωρικάκος: Είμαστε σύμμαχοι με τα επιμελητήρια, μαζί προετοιμάζουμε τον νέο νόμο

«O θεσμικός ρόλος των επιμελητηρίων πρέπει να ανανεώνεται διαρκώς και να είναι προσαρμοσμένος στις σύγχρονες ανάγκες», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε μήνυμά του στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στην Πάτρα. «Προχωράμε μαζί στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου και εργαζόμαστε για έναν νέο Επιμελητηριακό Νόμο που θα απαντά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος για τα επιμελητήρια σημείωσε ότι «είμαστε σύμμαχοι με τα επιμελητήρια σε μια κοινή προσπάθεια να κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική. Μια Ελλάδα με δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη, που προσφέρει ευκαιρίες σε όλους».



Τόνισε επίσης πως βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μόνο με ισχυρή βιομηχανία και μεταποίηση, με καινοτόμα προϊόντα, με εξωστρέφεια και περιέγραψε τα βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί την τελευταία εξαετία: «Ανακτήθηκε η αξιοπιστία στις αγορές, η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του μέσου όρου της ευρωζώνης, οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ διπλασιάστηκαν και δημιουργήθηκαν πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας», σημείωσε.



Ο υπουργός επισήμανε πως το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό, γι΄ αυτό και «πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγική μας ισχύ. Με βασικό εργαλείο τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που προβλέπει τη διάθεση 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων τα επόμενα δύο χρόνια».



Υπογράμμισε ότι στα δύο πρώτα καθεστώτα – μεταποίηση και παραμεθόριες περιοχές – κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ και ότι έως τις 31 Ιανουαρίου θα ανακοινωθούν τα επενδυτικά σχήματα που θα στηριχθούν με 300 εκατ. ευρώ. Ανέφερε επίσης πως ακολουθούν καθεστώτα για την αγροδιατροφή, τις Νέες Τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.



Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική αναφορά στις αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών από την 1η Ιανουαρίου μέσα από τις μειώσεις στη φορολογία, αλλά και στο νομοσχέδιο τον επόμενο μήνα για τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσα από ένα πακέτο 12 στοχευμένων παρεμβάσεων. «Αναβαθμίζουμε την πλατφόρμα OpenBusiness, εκσυγχρονίζουμε το ΓΕΜΗ, απλοποιούμε τις αδειοδοτήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς που θα είναι πλήρως έτοιμη το πρώτο εξάμηνο του 2026, έκανε λόγο για μια μεγάλη θεσμική τομή, «ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο σημείο αναφοράς όπου ο πολίτης θα βρίσκει το δίκιο του απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές».