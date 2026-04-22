Μακρο-οικονομία

Θεοδωρικάκος: Εκτός Αναπτυξιακού Νόμου όποιος πήρε χρήματα και δεν τα επένδυσε – Στα 120 εκατ. ευρώ τα ποσά που ανακτήθηκαν

«Θα κυνηγήσουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου για να κατευθυνθεί σε πραγματικές επενδύσεις», τόνισε ο υπουργός
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η ενίσχυση της διαφάνειας, η απλοποίηση των διαδικασιών και η στήριξη των επενδύσεων αποτελούν τον βασικό άξονα του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίζεται αύριο (23.4.2026) στη Βουλή, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, προβλέπεται στον Αναπτυξιακό Νόμο αποκλεισμός όσων δεν υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Συγκεκριμένα, ήδη έχουν επιστραφεί 120 εκατ. ευρώ από 145 επενδυτικά σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν, υπογραμμίζοντας ότι «θα κυνηγήσουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου για να κατευθυνθεί σε πραγματικές επενδύσεις». Παράλληλα, προβλέπεται αποκλεισμός από τον Αναπτυξιακό Νόμο όσων δεν υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Ο υπουργός τόνισε επίσης τη δημιουργία ενιαίου «one stop shop» για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, με στόχο τη μείωση γραφειοκρατίας και την ταχύτερη ολοκλήρωση διαδικασιών, καθώς και την απλοποίηση του πλαισίου για τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανιών.

Αναφέρθηκε ακόμη στην επαναπροκήρυξη τριών καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου ύψους 450 εκατ. ευρώ, με αξιολογήσεις εντός 90 ημερών, αλλά και στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της μείωσης ανισοτήτων.

Τέλος, έκανε λόγο για εκσυγχρονισμό του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών, καθώς και για την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο με ορίζοντα το 2030, με επίκεντρο την ανάπτυξη και την ασφάλεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo