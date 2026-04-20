Θεοδωρικάκος: Μεταρρύθμιση στήριξης και προστασίας των ελληνικών προϊόντων

«Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίζεται την Πέμπτη (23.4.2026), υπάρχει μια σημαντική μεταρρύθμιση με την οποία καταγράφουμε, αναδεικνύουμε και προστατεύουμε τα ελληνικά προϊόντα και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Οποιοδήποτε προϊόν έχει τοπική προέλευση, θα πιστοποιείται από τον οργανισμό βιομηχανικής ιδιοκτησίας», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα (20.4.2026) στο ΕρτNEWS.

Ο υπουργός σημείωσε ότι αυτό αφορά χειροτεχνήματα και βιομηχανικά προϊόντα. «Ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει την προέλευσή τους. Προστατεύουμε τους καταναλωτές μας και την αγορά μας. Τα προϊόντα μας που θα εξάγονται στο εξωτερικό, θα είναι περισσότερο ανταγωνιστικά», είπε χαρακτηριστικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Δυναμώνουμε και εκσυγχρονίζουμε την ελληνική ποιότητα και το σήμα Made in Greece στο σύνολο των προϊόντων και ιδιαίτερα στη χειροτεχνία», επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε πως «αυτό θα βοηθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη. Σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν και συλλογικοί παραγωγοί, αλλά και ατομικά. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και ένα κομμάτι πιο παραδοσιακό, το οποίο έχει μεγάλη αξία, αναδεικνύοντας τοπόσημα σε κάθε περιοχή. Αυτό γίνεται πράξη με το νομοσχέδιό μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης για την στήριξη των επιχειρήσεων και όλης της κοινωνίας εξαιτίας των πιέσεων και της παγκόσμιας αβεβαιότητας, που προκάλεσε ο πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Θα αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις την ώρα που πρέπει», σημείωσε.

Για το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, υπογράμμισε πως σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης θα πρέπει να διατηρηθεί. «Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει ως τώρα, έχουν δουλέψει. Αν δεν παίρναμε μέτρα αμέσως, σήμερα θα πληρώναμε τη βενζίνη 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ ο μέσος στην Αττική είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Συνεπώς θα αξιολογήσουμε την κατάσταση γύρω στις 30 Ιουνίου και θα πάρουμε αποφάσεις».

Ο ΥΠΑΝ, απαντώντας σε ερώτηση για την ενίσχυση του θεσμού των λαϊκών αγορών, επισήμανε πως «θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά, γι’ αυτό και στηρίζουμε τις λαϊκές αγορές, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες στον καταναλωτή. Οι λαϊκές είχαν πολλά προβλήματα, υπήρξαν συζητήσεις για πολλές εβδομάδες και δίνουμε οριστικές λύσεις. Ψηφιοποιούμε τις άδειες, δεν βάζουμε χρονικό περιθώριο, διευκολύνουμε την είσοδο νέων παραγωγών και την κινητικότητα και επίσης δίνουμε τη δυνατότητα στους δήμους για λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς. Θέλουμε να έχουν ποιότητα, ασφάλεια και να αποτελούν έναν πόλο ανταγωνιστικότητας υπέρ των καταναλωτών», σημείωσε, παρουσιάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο.

Έκανε ακόμη ειδική μνεία στη δημιουργία ενός ενιαίου “one stop shop” για τις Στρατηγικές Επενδύσεις στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, με τη συγκέντρωση όλων των διαδικασιών στο υπουργείο Ανάπτυξης και την εξάλειψη χρονοβόρων διαδρομών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Επιπλέον, ξεκαθάρισε πως με την νέα ρύθμιση που βρίσκεται στο πολυνομοσχέδιο «όποιος έχει πάρει χρήματα και δεν τα έχει αξιοποιήσει στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, δε θα μπορεί πλέον να ενταχθεί σε κάποιο επενδυτικό πλάνο». Σημείωσε ακόμα πως ήδη έχουν επιστρέψει 120 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία από επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι επαναπροκηρύχθηκαν τρία βασικά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για τη Μεταποίηση, τις Μεγάλες Επενδύσεις και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ. «Ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να καταθέσει το επενδυτικό του σχέδιο μέχρι τις 30 Ιουνίου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε πως είναι σκάνδαλο καθώς «εκατοντάδες άνθρωποι πήραν χρήματα που δεν δικαιούνταν. Πρέπει να τα επιστρέψουν όλα πίσω και να υπάρξει δικαιοσύνη». Επανέλαβε επίσης το ερώτημα για ποιο λόγο αυτή η υπόθεση έρχεται στη δημόσια συζήτηση τμηματικά και όχι ολοκληρωμένα, ενώ για τους συναδέλφους βουλευτές της ΝΔ που αναφέρονται στην υπόθεση, επισήμανε πως «προς τιμήν τους ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους, ώστε να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να δοθούν πεντακάθαροι στην κρίση του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές. Θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι αθώοι. Σε ότι αφορά τη διαδικασία της άρσης ασυλίας, ο καθένας ψηφίζει με βάση τη συνείδησή του».