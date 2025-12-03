Θεοδωρικάκος: Προς νέο ρεκόρ αιτήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου έως το τέλος του 2025

Νέο ρεκόρ αιτήσεων στον αναπτυξιακό νόμο μέχρι το τέλος του 2025 προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο 36th Greek Economic Summit του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, δίνοντας το στίγμα ότι η ζήτηση για επενδυτικά κίνητρα κινείται ήδη πολύ υψηλότερα σε σχέση με πέρσι.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι στα δύο πρώτα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου – για μεταποίηση και για παραμεθόριες περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα – έχουν κατατεθεί 361 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης. Υπενθύμισε ότι μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής, ώστε να ξεκινήσει η εκταμίευση ενισχύσεων περίπου 300 εκατ. ευρώ σε παραγωγικές επενδύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι «πάμε για νέο ρεκόρ στις 31 Δεκεμβρίου στον αναπτυξιακό, πολύ μεγαλύτερο από πέρσι», παραπέμποντας στη δυναμική των νέων κύκλων που θα ανοίξουν το 2026 και προαναγγέλοντας ότι ο συνολικός όγκος αιτήσεων και εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο θα ξεπεράσει αισθητά τις περσινές επιδόσεις, με έμφαση στη βιομηχανία και την περιφέρεια.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέδεσε τον αναπτυξιακό νόμο με τη στρατηγική για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι οι επιδοτήσεις και οι φοροαπαλλαγές της επόμενης διετίας θα κατευθυνθούν κυρίως σε κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ανέφερε ειδικά την αγροδιατροφή, τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, για την οποία προανήγγειλε ξεχωριστό καθεστώς του αναπτυξιακού στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ξεχωριστό βάρος έδωσε και στην αμυντική βιομηχανία, μιλώντας για ειδικό πλαίσιο υπεραποσβέσεων ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να στηριχθούν επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με την αμυντική ικανότητα της χώρας και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με ξένες εταιρείες. Όπως είπε, το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων εντάσσεται σε ένα ενιαίο σχέδιο για μια πιο παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική ελληνική οικονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο συνέδριο, ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη ναυπηγική βιομηχανία και στα ναυπηγεία Ελευσίνας, τα οποία – όπως υπενθύμισε – έχουν ήδη στηριχθεί με ομοσπονδιακό δάνειο ύψους 125 εκατ. δολαρίων από την Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τόνισε ότι με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση ανοίγει ο δρόμος ώστε ο χώρος των ναυπηγείων να αξιοποιηθεί ως πολυλειτουργικός αναπτυξιακός κόμβος, με δραστηριότητες όχι μόνο στη ναυπηγική, αλλά και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα.

Κατά την τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι η προοπτική αυτή μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στη Δυτική Αττική, δημιουργώντας νέες επενδύσεις και εκατοντάδες ή και χιλιάδες θέσεις εργασίας, σε συνδυασμό με τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου. Παράλληλα, έκανε λόγο για ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και στην ενέργεια και τη βιομηχανία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πλέγμα πρωτοβουλιών για την τεχνητή νοημοσύνη, υπενθυμίζοντας τη στρατηγική συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με την OpenAI, καθώς και την επιλογή της Ελλάδας ως μίας από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα φιλοξενήσουν AI Factory. Επισήμανε ότι ήδη «τρέχει» πρόγραμμα επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της ΑΙ και ότι στόχος είναι να δοθούν πρακτικά εργαλεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.

Τέλος, αναφέρθηκε στο σχέδιο για το AI Data Factory της ΔΕΗ στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο παρουσίασε ως υποδομή παγκόσμιας εμβέλειας, με σημαντικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Όπως είπε, οι πρωτοβουλίες σε Ελευσίνα, τεχνητή νοημοσύνη και αναπτυξιακό νόμο αποτελούν διαφορετικές όψεις της ίδιας στρατηγικής, που στοχεύει να φέρει περισσότερες επενδύσεις, καλύτερα αμειβόμενες δουλειές και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.