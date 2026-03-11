Το 32% των πόρων του RRF αφορά την ενέργεια – Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση και αποθήκευση με ταχύτητα – ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης

«Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα υλοποίησης των έργων ενέργειας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αποτελεί “ηράκλειο άθλο” για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω της αύξησης της ενεργειακής ανθεκτικότητας και αποδοτικότητας», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στην εκδήλωση παρουσίασης των έργων ενέργειας του RRF.

Όπως ανέφερε ο ΥΠΕΝ, το 32% των συνολικών κονδυλίων του RRF αφορά έργα ενέργειας, συμβάλλοντας καθοριστικά στον «μαραθώνιο» ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Όπως εξήγησε σήμερα, η χώρα έχει μειώσει τη χρήση λιγνίτη από 69% σε κάτω από 10%, ενισχύοντας τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, ενώ αποδεικνύει την ανθεκτικότητά της στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, καθώς ήταν η 4η φτηνότερη στην Ευρώπη στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παρά τη διεθνή κρίση, διαθέτουμε άμυνες που ενισχύουν την ανθεκτικότητά μας», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας την σημασία της στρατηγικής της κυβέρνησης για το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα με ισχυρή ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Σημαντική παράμετρος στη στρατηγική είναι και η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, που θα επιτρέψουν καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής και θα ενισχύσουν τη σταθερότητα του συστήματος. Το RRF έθεσε τους όρους για την ανάπτυξη της αποθήκευσης, επιτρέποντας την επιτάχυνση των έργων, σημείωσε ο υπουργός. Η απανθρακοποίηση θα προσφέρει φτηνότερες τιμές για όλους, ενώ οι διασυνδέσεις των νησιών παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα πρόσθεσε και εξέφρασε ικανοποίηση για την πρωτοβουλία του ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση των διασυνδέσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η απανθρακοποίηση δεν θα γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας ή του κόστους ενέργειας, αλλά θα λειτουργήσει ως μοχλός για πιο οικονομική και βιώσιμη ενέργεια.

«Πολύ σύντομα θα υποβάλουμε το όγδοο αίτημα πληρωμής», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στο περιθώριο της εκδήλωσης. «Βιώνουμε μία γεωπολιτική και ενεργειακή αστάθεια και, για αυτό, έχει μεγάλη σημασία η Ελλάδα να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πολιτική», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βεβαίως, συνέχισε ο ίδιος, άμεσα η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε με μέτρα για να προστατεύσει τους καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά, η αναπτυξιακή μας πολιτική, με ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων -εντός του οποίου βρίσκεται και το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης- προχωρά κανονικά.

«Έχουμε πετύχει στόχους και ορόσημα και βρισκόμαστε στην τελευταία φάση του σχεδίου. Είμαστε αισιόδοξοι, δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε ούτε 1 ευρώ από το πρόγραμμα. Επομένως, προχωράμε και πολύ σύντομα θα υποβάλουμε το όγδοο αίτημα πληρωμής. Και βεβαίως, με την αναθεώρηση που έρχεται -άλλωστε βρίσκονται αυτή την εποχή εδώ στην Αθήνα και τα στελέχη της Κοινοτικής Επιτροπής- για να ολοκληρώσουμε με το ένατο αίτημα, το οποίο θα κλείσει με την υποβολή μας στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα προχωρά και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις απορρόφησης, όχι μόνο του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του ΕΣΠΑ, και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα διατηρήσουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης, όπως πετύχαμε και το 2025, έτσι και το 2026, για να μπορέσουμε να μειώσουμε περαιτέρω την ανεργία και να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας ένα καλύτερο μέλλον», τόνισε ακόμα ο κ. Παπαθανάσης.

Στο μεταξύ στο πλαίσιο της ομιλίας του ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι, μέχρι τώρα, με το έβδομο αίτημα πληρωμής, έχουμε ολοκληρώσει το 68% των έργων μας και το όγδοο αίτημα πληρωμής θα υποβληθεί τον Απρίλιο. Το RRF έχει φέρει σημαντικές αλλαγές, τόνισε, ειδικά στον ενεργειακό τομέα και στις μεταρρυθμίσεις, και μας έχει διδάξει να απλοποιούμε διαδικασίες, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να μειώνουμε τη γραφειοκρατία και να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, χωρίς να ξεχνάμε την συνοχή της Ευρώπης.

«Παρά τις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, είμαι βέβαιος ότι θα εκπληρώσουμε όλες τις απαιτήσεις και θα επιτύχουμε τους στόχους του σχεδίου» κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.