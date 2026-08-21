Τουρισμός: 13,5 εκατ. αφίξεις, 8,8 δισ. ευρώ εισπράξεις στο α’ εξάμηνο – Τι δείχνουν στοιχεία της ΤτΕ για τη μέση δαπάνη

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί σταθερά για την οικονομία της Ελλάδας, που είδε τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται κατά 14,8% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026.

Ωστόσο, αν και τα μηνύματα και για τον τουρισμό είναι ευχάριστα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις δεν «μεταφράζονται» σε αύξηση της μέσης δαπάνης.

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Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) σχετικά με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών – Ιούνιος 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις «άγγιξαν» τα 8,8 δισ. ευρώ και την εισερχόμενη κίνηση να αυξάνεται κατά 15,4%, καθώς σημειώθηκαν 13,5 εκατομμύρια αφίξεις επιβατών στη χώρα. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 7,3% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 49,3%.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 3,116 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, ενώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 6,929 δισ. ευρώ.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 1,2% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ σε επίπεδο εξαμήνου η αύξηση ήταν αισθητά ισχυρότερη, φθάνοντας το 14,8%.

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Αύξηση κατά 1,2% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.476,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3.434,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 17,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούνιος 2026: 360,2 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2025: 307,5 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 6,9%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,2%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 119,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 96,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Οι πρωταγωνίστριες χώρες

Η παραπάνω εξέλιξη οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 (δηλαδή χώρες εκτός ευρωζώνης) κατά 10,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.526,4 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 19,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.859,9 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στα 3.777,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν στα 748,5 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν στα 1.275,9 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 7,4% στα 414,3 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 31,1% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 470,0 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 8,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.179,2 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10,8% στα 796,9 εκατ. ευρώ.