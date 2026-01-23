Τρίτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στην ηλιακή ενέργεια

Η χώρα μας ανέβηκε πέρυσι στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά, όσον αφορά το μερίδιο της παραγωγής ηλεκτρισμού που παράγεται με ηλιακή ενέργεια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ember. Πρώτη στο σχετικό κατάλογο είναι η Ουγγαρία με ένα ποσοστό σχεδόν 30%, ακολουθεί η Κύπρος με 25% και η Ελλάδα έχει 22%.

Παράλληλα, η Ελλάδα είναι έβδομη σε απόλυτους όρους παραγωγής στην ηλιακή ενέργεια, μετά τις Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία και Πολωνία.

Το Ember παρατηρεί επίσης ότι το μερίδιο του λιγνίτη υποχώρησε πέρυσι σε κάτω από 5%, ενώ σε λειτουργία θα μπουν σύντομα οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες. Συγκεκριμένα, σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία υπάρχει ήδη ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο τέτοιων έργων υπό ανάπτυξη.

Τέλος, οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν ότι πανευρωπαϊκά αρχίζει να φαίνεται μια αντικατάσταση της λειτουργίας των μονάδων φυσικού αερίου κατά τις ώρες αιχμής, μέσω των μπαταριών.

Το γεγονός αυτό έχει σημασία για την προσπάθεια μείωσης του ενεργειακού κόστους, που σήμερα παραμένει υψηλό στη Γηραιά Ήπειρο σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα.