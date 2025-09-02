Τσάφος: Κατακόρυφη άνοδος των επενδύσεων για να υπογειοποιηθεί το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στη χώρα

Χρειάζεται χρόνος προκειμένου να υπογειοποιηθεί μεγάλο μέρος του ελληνικού δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, ανέφερε χθες (1.9.2025) μιλώντας στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, αυτή τη στιγμή η διαδικασία της υπογειοποίησης έχει προχωρήσει σε ποσοστό 12% στο δίκτυο διανομής.

Την ίδια στιγμή ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αυξήσει κατακόρυφα τις επενδύσεις του στο συγκεκριμένο κομμάτι, αφού από 150 εκατ. ευρώ το 2018-19 βρίσκονται πλέον στα 812 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι αφενός να μην δημιουργούνται εστίες πυρκαγιών από τις εναέριες γραμμές, ιδίως σε δασικές εκτάσεις, και αφετέρου να προστατεύεται η ηλεκτροδότηση των πολιτών από τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Ενδεικτικό είναι ότι μέσα στο α’ εξάμηνο του 2025 ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην υπογειοποίηση 1.000χλμ γραμμών, ενώ ολόκληρο το δίκτυο έχει συνολικό μήκος 250.000χλμ.

Αφορμή για τις παραπάνω απαντήσεις στάθηκε ερώτηση του προέδρου της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος έκανε λόγο για μεγάλη καθυστέρηση στην υπογειοποίηση του δικτύου.