TτΕ: Μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών κατά το ήμισυ τον Ιούνιο και εκτόξευση εξαγωγών 27,5%

Μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ τον Ιούνιο συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και διαμορφώθηκε σε 602,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζας της Ελλάδος.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΤτΕ.

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Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 27,5%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,3%. Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 22,3% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 5,4% .

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή μείωση, λόγω της επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 1,2%.

Η εικόνα στο α’ εξάμηνο

Το α’ εξάμηνο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 1 δισ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,5 δισ. ευρώ.

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Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,1% και οι εισαγωγές αγαθών κατά 4,5%. Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 7,9% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 4,1% .

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επιδείνωση κυρίως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 15,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 14,8%.

Το α’ εξάμηνο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 1,8 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 6,9 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση κατά 3,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 1,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 9,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 1,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.