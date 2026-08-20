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Μακρο-οικονομία

Βιομηχανία: Άλμα 19,6% στον δείκτη κύκλου εργασιών τον Ιούνιο – Με ώθηση από ορυχεία και λατομεία

Η εικόνα της ελληνικής βιομηχανίας σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Engineer or technician inspection maintenance industrial facility system of operations HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), chemical processing, or clean energy automated industrial settings.
Φωτογραφία iStock
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Σημαντική αύξηση 19,6% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η αύξηση αφορά το σύνολο της εγχώριας και της εξωτερικής αγοράς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένα χρόνο νωρίτερα, ο τζίρος της βιομηχανίας είχε μειωθεί κατά 0,5%.

Άνοδος σε ορυχεία και μεταποίηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του κύκλου εργασιών προήλθε από τους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας.

Ο κύκλος εργασιών στα ορυχεία και λατομεία αυξήθηκε κατά 20,8%, ενώ στη μεταποίηση, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 19,6%.

Μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές

Ισχυρή ήταν η άνοδος και ανάλογα με την αγορά στην οποία κατευθύνονται τα προϊόντα της βιομηχανίας.

Ο κύκλος εργασιών στην εξωτερική αγορά αυξήθηκε κατά 29,8%, ενώ στην εσωτερική, η αύξηση έφτασε το 14,5%.

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία παρουσίασε επίσης άνοδο, με τον τζίρο της βιομηχανίας να αυξάνεται κατά 3,8% τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο του 2026.

Έτσι, η ελληνική βιομηχανία κατέγραψε σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση.

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Μακρο-οικονομία
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