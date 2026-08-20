Βιομηχανία: Άλμα 19,6% στον δείκτη κύκλου εργασιών τον Ιούνιο – Με ώθηση από ορυχεία και λατομεία

Σημαντική αύξηση 19,6% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η αύξηση αφορά το σύνολο της εγχώριας και της εξωτερικής αγοράς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένα χρόνο νωρίτερα, ο τζίρος της βιομηχανίας είχε μειωθεί κατά 0,5%.

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Άνοδος σε ορυχεία και μεταποίηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του κύκλου εργασιών προήλθε από τους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας.

Ο κύκλος εργασιών στα ορυχεία και λατομεία αυξήθηκε κατά 20,8%, ενώ στη μεταποίηση, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 19,6%.

Μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές

Ισχυρή ήταν η άνοδος και ανάλογα με την αγορά στην οποία κατευθύνονται τα προϊόντα της βιομηχανίας.

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Ο κύκλος εργασιών στην εξωτερική αγορά αυξήθηκε κατά 29,8%, ενώ στην εσωτερική, η αύξηση έφτασε το 14,5%.

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία παρουσίασε επίσης άνοδο, με τον τζίρο της βιομηχανίας να αυξάνεται κατά 3,8% τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο του 2026.

Έτσι, η ελληνική βιομηχανία κατέγραψε σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση.