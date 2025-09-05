Χατζηδάκης: Νέες θέσεις εργασίας, δίκαιη φορολογία και βελτίωση της καθημερινότητας, οι 3 πυλώνες για τη στήριξη της μεσαίας τάξης

Τρεις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και περαιτέρω βελτίωση της ζωής των πολιτών περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα (5.9.2025) στο οικονομικό συνέδριο «Ελλάδα 2030: Βιώσιμη ανάπτυξη στην εποχή των κρίσεων», στη Θεσσαλονίκη.

«Χρειάζεται», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, «η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και ανθεκτική, ιδίως σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας και διαδοχικών κρίσεων. Όπως και να μεταφράζεται σε πραγματική βελτίωση της ευημερίας και της ζωής των πολιτών. Η συζήτηση για το πώς θα στηρίξουμε τη μεσαία τάξη συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση για το πώς οι αριθμοί θα αποτυπωθούν σε πραγματικό κοινωνικό μέρισμα για τους πολίτες».

Αυτό επιτυγχάνεται – συνέχισε – μέσα από τρεις βασικές συνθήκες, που είναι οι εξής:

1. Δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας

«Ήδη», τόνισε ο. κ. Χατζηδάκης, «έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, όπως δείχνουν τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία. Όπως και το γεγονός ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο μέσος μισθός στην οικονομία. Η διατήρηση και διεύρυνση αυτής της τάσης συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Γι’ αυτό έχω επανειλημμένα τονίσει ότι από τη στιγμή που βάλαμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μεγέθη, θα δώσουμε ακόμα περισσότερη έμφαση στη “μικρο-οικονομική” διάσταση: Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προώθηση των επενδύσεων, τις υποδομές, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Αυτό αποτελεί βασική επιδίωξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που επανενεργοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο».

2. Δίκαιη και φιλική στην ανάπτυξη, φορολογική πολιτική

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει αύριο (6.9.2025) από τη ΔΕΘ μειώσεις άμεσων φόρων, οι οποίες θα περάσουν άμεσα στις τσέπες των Ελλήνων. Και κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Οι παρεμβάσεις αυτές είναι εφικτές χάρη στην αποτελεσματική οικονομική πολιτική που έχουμε ασκήσει. Η οποία μας έχει επιτρέψει να έχουμε περισσότερα έσοδα με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Επειδή η οικονομία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Αλλά και επειδή έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε σημαντικά τη φοροδιαφυγή. Από εκεί προέρχεται το κοινωνικό μέρισμα που θα παρουσιάσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί στηρίζουμε τη μεσαία τάξη με τις δικές μας δυνάμεις, με υγιή τρόπο και όχι με δανεικά – όπως γινόταν στο παρελθόν. Και συνεπώς με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε με ασφάλεια χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών».

3. Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

«Παρότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, πρωτοφανή σε σχέση με τις περασμένες δεκαετίες, το βαθύ κράτος είναι ακόμα εδώ», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Σημείωσε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα εισάγονται νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπίζονται «ιστορίες καθημερινής τρέλας» με το δημόσιο. Για παράδειγμα η πρωτοβουλία που είναι επί θύραις για τον τρόπο οργάνωσης των πολεοδομιών.

«Παράλληλα», προσέθεσε, «επεκτείνουμε την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, εισάγουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο Δημόσιο και θέτουμε ως στόχο στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης την άρση της μονιμότητας». Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση του μετρό τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, στην ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων, στον εκσυγχρονισμό νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στην ανακαίνιση 2.500 σχολείων μέχρι το 2027 μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Η χώρα μας», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και οφείλει να παίρνει τοις μετρητοίς τα διδάγματα, ιδιαίτερα της περασμένης δεκαετίας, αξιοποιώντας την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και χτίζοντας πάνω σε αυτή. Από την πλευρά μας δεν παριστάνουμε τους αλάθητους. Είμαστε σε διαρκή επαφή με την κοινωνία. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να ακούσουμε τις σειρήνες του λαϊκισμού. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ο Έλληνας πολίτης τα επόμενα χρόνια. Και όχι γκρεμίζοντας με επιπολαιότητα όσα μαζί καταφέραμε, με προσπάθειες και θυσίες».