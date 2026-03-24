Χατζηδάκης: Τα μέτρα για τα καύσιμα καλύπτουν τα 3/4 της κοινωνίας, θα λάβουμε και άλλα αν χρειαστεί

«Η κυβέρνηση δεν εξάντλησε όλα τα όπλα αμέσως, γιατί βρισκόμαστε σε αβέβαιο περιβάλλον. Πάμε με μια λογική πρώτης παρέμβασης, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε σε δεύτερη φάση μέτρων, στην αγορά και γενικότερα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ειδικότερα, ο Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη του σήμερα (24.3.2026) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τόνισε ότι «Ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα παρεμβάσεις για την αισχροκέρδεια και χθες μέτρα για τις τιμές στα καύσιμα, τα λιπάσματα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αυτήν την ώρα, με τα μέτρα καλύπτονται τα τρία τέταρτα της κοινωνίας με έμφαση σε εκείνους που είναι περισσότερο ευάλωτοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, κρατάμε κάποια χρήματα στην άκρη, πόσα ακριβώς θα γνωρίζουμε στο τέλος Απριλίου όταν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2025», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε μαντικές ικανότητες αλλά κάναμε καλό νοικοκυριό και κρατήσαμε λεφτά στην άκρη. Παρότι υπήρχαν όλοι εκείνοι που έλεγαν «δώστε τα όλα». Γι’ αυτό υπάρχουν δυνατότητες που μας επέτρεψαν να πάμε σε μια πρώτη παρέμβαση».

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, με τα χθεσινά μέτρα καλύπτονται απολύτως οι αυξήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ λόγω της κρίσης. «Η επιδότηση για τη βενζίνη, για τον μέσο καταναλωτή καλύπτει τις ανατιμήσεις μέχρι το επίπεδο των 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση είναι οριζόντια γιατί επηρεάζει το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων. Οι αγρότες ωφελούνται από τις παρεμβάσεις τόσο στο ντίζελ όσο και στα λιπάσματα. Και το μόνιμο μέτρο κάλυψης του κόστους των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε ομάδες πληθυσμού (ανάπηροι, φοιτητές κ.λπ.) θα έχει αναμφίβολα θετική αντανάκλαση στις τιμές», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε εξάλλου ότι αν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο, τότε θα παρέμβει η ΕΕ, χαλαρώνοντας τους κανόνες για τα κράτη – μέλη.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επεσήμανε ότι δεν θα γίνουν ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο διεθνούς κρίσης. «Δεν θα ήταν υπεύθυνη στάση, την οποία ο κόσμος περιμένει από εμάς. Αν ανεβαίνουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αυτό συμβαίνει επειδή στην ώρα της κρίσης υπάρχει μια μερίδα πολιτών που εμπιστεύονται ακόμα περισσότερο τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση», είπε.

Τέλος, για τις εξελίξεις σε σχέση με την αίθουσα, όπου ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Αναμφίβολα έγινε προετοιμασία της αίθουσας και αναμφίβολα επίσης δεν έγινε σωστή διαχείριση ως προς την προτεραιότητα πρόσβασης στην αίθουσα. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, θα έπρεπε να είμαστε όχι μόνο ανάλγητοι αλλά εκτός πραγματικότητας και πολιτικά ανόητοι αν δεν θέλαμε να προχωρήσει η δίκη και να τιμωρηθούν εκείνοι που πρέπει. Θέλω να ελπίζω ότι ορισμένοι από το πολιτικό σκηνικό θέλουν επίσης να γίνει η δίκη και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Από όποια πλευρά και αν είμαστε, δεν πρέπει να παίζουμε με τον ανθρώπινο πόνο».