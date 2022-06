«Μπουρλότο» στην αγορά ομολόγων έβαλε η ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι σταματά από τις αρχές Ιουλίου το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, αυξάνοντας παράλληλα κατά 0,25% το βασικό επιτόκιο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Συγκεκριμένα οι τιμές των ομολόγων στην ευρωζώνη δέχονται πιέσεις με αποτέλεσμα η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου να κυμαίνεται στο 1,39%, ενώ η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου να ξεπερνά το 4% και κυμαίνονταν στο 4,104%.

Ανάλογη ήταν η πορεία και του ιταλικού 10ετούς, που έφτασε στο 3,62%.

The #ECB will hike in July.



It’s #Lagarde against the markets now. #Italy 10-year bond #yield at 3.62%.



‘Fortunately,’ the ECB is already thinking of the next bond-buying program to counter its impact on markets.



I don’t think September will see 50 bps either, perhaps 0. pic.twitter.com/6xU3JNENUx