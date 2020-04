Σε “αχίλλειο πτέρνα” για τον Τραμπ αναδεικνύεται το πάλαι ποτέ καμάρι του, δηλαδή η αμερικανική οικονομία.

Το χρηματιστήριο της Wall Street βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, αφού με τη έναρξη της συνεδρίασης οι δείκτες του δείχνουν να καταρρέουν.

Όπως μεταδίδει το RT, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έπεσε κατά 500 μονάδες ή σε ποσοστό 2%, μόλις χτύπησε το κουδούνι της έναρξης.

Ο δείκτης υψηλής τεχνολογίας Nasdaq έχασε περίπου 100 μονάδες ή ποσοστό μεγαλύτερο του 1%, ενώ ο δείκτης S&P 500 έχανε περίπου 1,7%.

