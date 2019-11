«Leading from Ground Zero in Action»: Το forum των CEO

Με τίτλο «Leading from Ground Zero in Action» και εισηγητές 10 ηγετικά στελέχη κραταιών ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών, το CEO Clubs Greece επιχειρεί μια αναδρομή στην τελευταία δεκαετία που σημάδεψε την Ελλάδα, μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες των μελών του, που μοιράζονται με το κοινό τις μεγαλύτερες προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν, προσπαθώντας να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ευημερία των οργανισμών τους κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης ύφεσης που αντιμετώπισε η χώρα στην πρόσφατη ιστορία της.