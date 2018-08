“Με 204 δισ. ευρώ σε δάνεια η Ελλάδα θα είναι σε στενό μαρκάρισμα και μετά τις 20 Αυγούστου…”!

“Αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, τότε η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο” προσθέτει ο επικεφαλής του ESM και ξεκαθαρίζει:

“Η κρίση στο σύνολο της Ευρώπης έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Το τέλος του προγράμματος του ESM για την Ελλάδα στις 20 Αυγούστου είναι ο επίλογος. Αλλά η Αθήνα θα παραμείνει υπό στενή σχέση με τον ESM. Με 204 δισ. ευρώ σε δάνεια είμαστε ο μεγαλύτερος δανειστής. Λόγω των μακροπρόθεσμων ωριμάνσεων και των χαμηλών επιτοκίων η Ελλάδα γλιτώνει κάθε χρόνο περίπου 12 δισ. ευρώ από τις ανάγκες εξυπηρέτησης χρέους. Για τους λόγους αυτούς μετά το τέλος του προγράμματος η Ελλάδα θα είναι υπό στενότερη παρακολούθηση σε σχέση με τα άλλα κράτη που βρέθηκαν σε πρόγραμμα, τόσο από τον ESM όσο και από τους άλλους Θεσμούς”.

Στη συνέντευξή του ο κ. Ρέγκλινγκ ονοματίζει ως βασικούς λόγους έναρξης της κρίσης στην Ελλάδα την μεγαλύτερη αύξηση των μισθών σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας, την αδύναμη δημόσια διοίκηση, την απουσία εφαρμογής των νόμων, την αργή απονομή δικαιοσύνης και την απουσία κτηματολογίου. “Όταν, δε, το 2009 αποδείχθηκε ότι η Αθήνα είχε πειράξει τα δημοσιονομικά της, τότε οι επενδυτές απέσυραν την εμπιστοσύνη τους. Η Ελλάδα έχασε την πρόσβαση στις αγορές και ζήτησε δάνεια διάσωσης” συμπληρώνει ο Κλάους Ρέγκλινγκ.

Ο επικεφαλής του ESM κάνει και την αυτοκριτική του λέγοντας ότι “θα ήταν αυθάδεια να πούμε ότι τα κάναμε όλα καλά στην Ελλάδα”. “Αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, τότε η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο” προσθέτει.

Όσο για το τι διδάγματα πήρε ο ίδιος, ο Κλάους Ρέγκλινγκ εκφράζει τον “απίστευτο σεβασμό” του στους Έλληνες που δέχθηκαν “επίπονες προσαρμογές”. “Μισθοί και συντάξεις μειώθηκαν έως και κατά 30%. Μειώθηκε και ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Μακάρι οι θυσίες αυτές να είχαν αναγνωριστεί περισσότερο από τη Γερμανία. Οι περικοπές αυτές ήταν απαραίτητες για να αποκατασταθούν τα δημοσιονομικά και η ανταγωνιστικότητα. Οι Έλληνες τις αποδέχθηκαν γιατί ήθελαν να παραμείνουν στο ευρώ” καταλήγει ο επικεφαλής του ESM.

