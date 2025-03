Grivalia: Επενδύσεις με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού

Στρατηγικά προσανατολισμένη στην υλοποίηση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας παραμένει η Grivalia Hospitality υπό τη διοίκηση του Γιώργου Χρυσικού και της Ναταλίας Στράφτη. Έχοντας εδραιωθεί στον τομέα της υπερ-πολυτελούς φιλοξενίας, η εταιρεία επενδύσεων και asset management, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων διεθνών προδιαγραφών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Grivalia Hospitality προχωράει στη δεύτερη φάση επενδύσεων, έχοντας ολοκληρώσει έναν πρώτο επενδυτικό κύκλο με εννέα εξαγορές ξενοδοχειακών ακινήτων, την ανάπτυξη έξι υπερπολυτελών μονάδων, τέσσερα έργα συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ και περισσότερα από 450 ξενοδοχειακά «κλειδιά». Στο χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνονται και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή και εγχώρια brands, όπως οι Aman, One & Only, Six Senses και Domes Resorts.

Η έως τώρα στρατηγική έχει αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα, δεδομένου ότι η αξία αποτίμησης της Grivalia έχει αυξηθεί σε 1 δισ. ευρώ κατά την τελευταία επταετία.

Οι ναυαρχίδες του χαρτοφυλακίου της επενδυτικής εταιρείας περιλαμβάνουν το One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα, το Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, το ON Residence στη Θεσσαλονίκη, το Avant Mar στην Πάρο και το 91 Athens Riviera στην παραλιακή ζώνη της Βούλας. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, πρόκειται για επενδύσεις καταλυτικής σημασίας για την αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος και την ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη.

Η διοικητική πυραμίδα της Grivalia απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη με εξειδίκευση στο real estate και στη φιλοξενία. Από την 1η Ιανουαρίου, ο Γιώργος Χρυσικός ανέλαβε- κατόπιν δικής του απόφασης, σύμφωνα με πληροφορίες- τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου, ενώ η Ναταλία Στράφτη έχει αναλάβει καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου. Όπως πληροφορείται το Newsit.gr, ο βασικός μέτοχος της Grivalia Πριμ Γουάτσα, σε πρόσφατη επιστολή προς τους μετόχους, ευχήθηκε στα δύο κορυφαία στελέχη καλή επιτυχία στους νέους τους ρόλους, σε μία συγκυρία ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον ελληνικό τουρισμό.

Στη διευθυντική ομάδα της εταιρείας συμμετέχουν στελέχη με διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της φιλοξενίας, της ανάπτυξης ακινήτων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2024 ο Bart van de Winkel -στέλεχος με μακρά πορεία στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας- ανέλαβε καθήκοντα Chief Asset Management Officer, με ευθύνη για τη διαχείρισης όλων των εν λειτουργία μονάδων της Grivalia.

Με στόχο τη διεύρυνση της δραστηριότητάς της, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ίδρυση της Grivalia Development με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πάνο Παναγιωτίδη, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εμπορικών και ξενοδοχειακών ακινήτων. Η νέα εταιρεία, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε υπερπολυτελείς τουριστικές και άλλες σύνθετες αναπτύξεις, υποστηρίζει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό συνολικά του ομίλου Grivalia Hospitality, ενώ παράλληλα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης σε τρίτους, καλύπτοντας όλο το φάσμα της αγοράς real estate και φιλοξενίας.